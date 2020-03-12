Suudi Arabistan ucuz petrol gönderecek

12 Mart 2020 Perşembe, 15:23

Suudi Arabistan, genelde Rus petrolünün arka bahçesi olan Avrupa'ya ucuz petrol pompalayacağını ve Avrupalı rafinerilere daha öncekine göre 3 kat fazla petrol ayırabileceğini kaydetti. Riyad ile Moskova arasında fiyat savaşları şiddetlenirken daha önce benzeri görülmemiş indirimle gerçekleşecek Suudi sevkiyatları Avrupa petrol piyasasını da savaşın bir parçası haline getirecek.

Suudi Arabistan, amiral gemisi olan Arap ham petrolü için Rotterdam'a varil başına 25 dolarla Rus Ural petrolünden daha ucuz teklifi sunuyor.

Konu hakkında bilgi sahibi olan yetkililer, Royal Dutch Shell, BP, Total, Repsol, Cepsa dahil Avrupalı rafinerilerin Suudi Arabistan'ın devlete ait petrol şirketi Saudi Aramco'dan normal seviyelerin çok üzerinde petrol tahsisi aldıklarını belirtti. Aynı kaynaklar, ekstra petrol oranının, şirketine bağlı olarak, yüzde 25 ile yüzde 200 arasında olacağını ifade etti.

Energy Aspects Ltd. Kıdemli Petrol Analisti Amrita Sen, müşterilerine yazdığı bir notta, "Suudiler öyle büyük indirim yapıyor ki bu Ural petrolünü ve diğer bölgesel rafinerileri -fiyatlarını düşürmedikçe- oyun dışında bırakacak" ifadelerini kullandı.