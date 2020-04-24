Tahta yetmediği için kartondan tabut kullanıyorlar
Ekvadorda tahta yetmediği için kartondan tabutlar kullanılıyor.
Orta Amerika ülkelerinden Ekvador dünyada virüsten en çok etkilenen ülkeler arasında. Ölü sayısı resmi olarak 560 ama gerçek ölü sayısının 15 kat daha fazla olduğu söyleniyor. Ülkede morglar dolup taşıyor.
Orta Amerika ülkesi Ekvador'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı ölümlerden dolayı artık morglar yetmiyor. Yaşamını yitirenler soğutuculu konteynerlere konuluyor. Tahta yetmediği için kartondan tabutlar kullanılıyor.
Amerikan New York Times gazetesi Ekvadorda virüsten ölenlerin sayısının resmi açıklamalardan 15 kat daha fazla olduğunu yazdı.
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