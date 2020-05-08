08 Mayıs 2020 Cuma, 12:10

Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan, tarihi ve turistlik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul'da Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu ve 3 metre mesafe kuralı getirildi.

TEDBİRLERE UYMAYANLARA İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu ve 3 metre mesafe kuralı getirildi. Beyoğlu Kaymakamlığı, tedbirlere uymayanlara idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

Maske zorunluluğu ve 3 metre mesafe kuralının kamuoyuna duyurulmasından önce, sabah saatlerinde İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen 8 kişiye para cezası kesilmişti. Vatandaşlardan biri polise itiraz ederek sokakta maskesiz yürümenin yasak olmadığını savunmuştu. Polis ise, "Sokaklarda değil, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda var" diye cevap vermişti.