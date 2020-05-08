Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu ve 3 metre mesafe kuralı getirildi.
Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan, tarihi ve turistlik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul'da Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu ve 3 metre mesafe kuralı getirildi.
TEDBİRLERE UYMAYANLARA İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu ve 3 metre mesafe kuralı getirildi. Beyoğlu Kaymakamlığı, tedbirlere uymayanlara idari para cezası uygulanacağını açıkladı.
Maske zorunluluğu ve 3 metre mesafe kuralının kamuoyuna duyurulmasından önce, sabah saatlerinde İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen 8 kişiye para cezası kesilmişti. Vatandaşlardan biri polise itiraz ederek sokakta maskesiz yürümenin yasak olmadığını savunmuştu. Polis ise, "Sokaklarda değil, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda var" diye cevap vermişti.
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