Tam bağımsız Sırma: Yazıyor, besteliyor ve çalıyor

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 06:00

Alternatif pop ile elektronik müziği harmanlayan, bağımsız bir müzisyen SIRMA. Berklee College of Music mezunu ve üstün yetenek vizesi ile ABD’de, New York’ta yaşıyor. Aynı zamanda dünyanın dört bir yanında öğrencileri var, onlara müzik eğitimi veriyor. Çeşitli yabancı sitelere müzikle ilgili akademik yazılar yazıyor. Mart ayının başında Sonar İstanbul’da sunum yaptıktan sonra karantina ilan edilince ailesinin yanında kalmaya karar verdi. Bu sırada boş durmayıp, yeni şarkısı “How Could We Ever Know”u kısıtlı imkânlarıyla kaydedip yayımladı. SIRMA ile müzik kariyerini konuştuk.

İNSANLAR SIKILMAYA BAŞLADI

- Karantinayı nasıl geçiriyorsunuz?

New York’ta yaşıyorum aslında ama şu an İstanbul’dayım. İşlerimin çoğunu hâlâ sürdürebiliyorum. Müziğimi kendim yapıyorum zaten; İstanbul’a geldiğimde çalışmalarım aksamasın diye burada bir mikrofon, ses kartı ve MIDI klavye bırakmıştım. Bilgisayarım da yanımda, dolayısıyla müzik çalışmalarım sekteye uğramadı. Zaten yeni şarkım “How Could We Ever Know”u da burada, ailemin evinde yarattım. Kısıtlı imkânlarla, New York’ta bıraktığım ekipmanların kalitesinden uzak ekipmanlarla yaptım, ama yine de içime sinen bir iş çıktı ortaya. Vokalleri, müziği, sözleri, düzenlemesi, mix’i ve mastering’ini kendim yaptım, sonra da beklemeden yayımlamaya karar verdim. Bu bir özgürlük aslında, hele de böyle bir zamanda. Karantina devam etse de, müziğimi kendi başıma üretip dinleyicilere sunmaya devam edebiliyorum.

- Tunecore sitesinde yer alan yazınızda canlı sosyal medya yayınlarına yönelik bir eleştiriniz var, onu açabilir misiniz?

Eleştiri değil tam aslında. Müzisyenler elbette canlı yayın yapmalılar isterlerse, bundan daha doğal bir şey olamaz zaten. Ama orada şuna değindim; müzisyenler dışında da artık bir sürü insan canlı yayın açmaya başladı. Önüne gelen Instagram’da rastgele yayın yapıyor, bu da bir kaosa neden oluyor ve insanlar yavaş yavaş sıkılmaya başladı bu durumdan. Konser yayınları arada kaynamaya başladı kısacası. Yazdığım yazıda bir de şuna dikkat çekmek istedim: canlı yayın açmak müzisyenler üzerinde bir baskı oluşturmamalı. Karantina sırasında üretken olmanın, dinleyicilerle iletişim kurmanın tek yolu bu değil.

- 2 yıl önce (Temmuz 2018) yaptığımız söyleşiden bu yana neler değişti hayatınızda? Bağımsız bir müzisyen olmak hakkında konuşmuştuk, sanırım hâlâ bu özelliğinizi sürdürüyorsunuz.

Çok şey değişti. O zaman ilk Türkçe şarkım “Belki Bir Gün” yeni çıkmıştı. O şarkının vokalleri, müziği, sözleri, kayıt ve altyapısı bana aitti, fakat mix’ini bir noktaya kadar kendim yapıp, gerisini bu konuda daha uzman olan Amerikalı ses mühendisi Mike Tuccillo’ya emanet etmiştim. Son iki yıldır kendimi ses mühendisi ve yapımcı olarak daha fazla geliştirdim.

Artık şarkılarımın mixing ve mastering işlemlerini de kendim yapıyorum. “How Could We Ever Know” da baştan sona tek başıma yarattığım eserlerden oldu. 2019’da yayımladığım “Put Your Faith In Me”de de aynı durum söz konusuydu.

Son iki senedir mentor ve müzik yazarı olarak da kendimi çok geliştirdim, bu da aslında dolaylı yoldan kendi müziğimi de geliştirmeme yardımcı oldu. Müzisyen olarak birikimime daha çok güveniyorum şimdi.

SALGINDAN SONRA SAHNE

- 2019’da yeni şarkılar yayımlamaya devam etmiştiniz. Bir albüm planınız var mı? Teklilerle ilerlemenin getirdiği avantajlar ve dezavantajlar neler?

Kesinlikle var, ufaktan üzerinde de çalışıyorum aslında... Ama albüm çok ciddi bir iş gibi geliyor bana; çıkardığım zaman tam olsun, her yönüyle içime sinsin istiyorum. İşin tanıtım kısmı da dahil tabii ki de buna. Ben genel olarak kendi işimi kendim görüyorum olabildiğince, işin sadece müzik kısmında değil, işletme kısmında da… Size ulaşan basın bildirisini de ben yazdım mesela. Tanıtım video’larını da ben hazırlıyorum. Website’mi de ben hazırlayıp yönetiyorum.