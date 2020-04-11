Tarım işçisi tehlikede
Kalkınma Atölyesi’nden Ertan Karabayık, koronavirüs salgınının mevsimlik tarım işçileri ve onların çocuklarına dair etkileri ve bu kapsamda yapılanlar hakkındaki gelişmeleri, iller ve ülkeler düzeyinde ortaya koyacak bir haritalama çalışmasına başladıklarını açıkladı.
Türkiye’nin tarımsal üretiminin bu krizle planlanması sürecinde geç kalındığını, koordinasyonun ve eşgüdümün yeterli olmadığını, merkezden alınan kararların taşraya uygulama süreçlerinde operasyonal işlere yeterince yansımadığını düşündüklerini söyleyen Karabıyık, “Kalkınma Atölyesi olarak özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının, uluslararası kuruluşların, meslek örgütlerinin sürece katılmalarını önemsiyoruz. Mevsimlik tarım işçilerinin bu süreçten hem sağlık hem de işgücü olarak etkilenmemeleri, üretim açısından önemli. Çiftçilik yapanların yoksullaşmaması için sorunu tanımlama ve çözme noktasında herkesin irade göstermesini istiyoruz” dedi.
‘YAŞAMAK İÇİN TOHUM TOPRAKLA BULUŞMALI’
CHP Antalya İl Başkanı ve Demreli bir üretici olan Nusret Bayar, koronavirüs ile mücadelede çiftçinin unutulduğunu vurguladı. “Elbette ekonominin çarkları dönmeli, salgın nedeniyle işlerini yapamaz hale gelen sektörler desteklenmelidir. Ancak unutulmaması gereken gerçek şu: Hastalıklar karşısında ayakta kalabilmek için beslenmek şarttır. Market rafında, pazar tezgâhında gıdaya ulaşmak istiyorsak tarıma üvey evlat muamelesinden vazgeçilmeli. Fideler serayla, tohum toprakla buluşmalıdır. Bunun için de üreticiye verilen destekler öncelikli olmalı, banka borçları ertelenmeli, tohum, gübre, ilaç, yem, elektrik gibi üretim maliyetleri düşürülmelidir. Tarım emekçileri sağlık kontrolünden geçirilerek üretimin devamlılığı sağlanmalıdır” dedi.
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