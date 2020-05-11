Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği’ndeki AKP’lilerin maaşları ‘ticari sır’ oldu

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 06:00

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; pek çok eski AKP yöneticileri ve milletvekillerinin yönetici olarak görev yapmaya başladığı Tarım Kredi Kooperatifleri Merkezleri Birliği’nde hangi yöneticilerin ne kadar tutarda maaş aldığını “ticari sır” olduğu gerekçesiyle açıklamadı.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu; Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’nde görev yapan eski AKP milletvekillerinin aldıkları yüksek maaşları, verdiği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Birlik ve bünyesindeki şirketlerde eski AKP’li milletvekilleri, parti yöneticileri, gençlik kolları çalışanlarının bulunduğuna işaret eden Bakıroğlu, birliğin adeta bir arpalık haline geldiğini belirtti. Bakıroğlu, “Birlik artık çiftçi kuruluşu olmaktan çıkmıştır. Çiftçi kendisine ait görmediği bu kurumdan uzaklaşmakta, kredi çekmemekte, sigorta yaptırmamakta ve ürünlerini alamamaktadır” dedi.

ESKİ AKP’LİLERİN LİSTESİ

Bakıroğlu, kurum bünyesinde göreve getirilen isimleri; Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz (eski AKP Bilecik Milletvekili); GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Tunçak (eski AKP Bursa Milletvekili); TAREKS Tarım Genel Müdürü Burhanettin Topsakal (eski AKP Trabzon Milletvekili); TAREKS Hayvancılık Yönetim Kurulu üyesi Bünyamin Özbek (eski AKP Bayburt Milletvekili); TAREKS Hayvancılık Genel Müdürü Adem Tatlı (eski AKP Giresun Milletvekili); Tarım Kredi Yem Genel Müdürü Hasan Fehmi Kınay (eski AKP Kütahya Milletvekili); TARKİM AŞ Yönetim Kurulu yyesi Mehmet Aksoy (eski AKP Gaziantep Milletvekili adayı) diye sıraladı.

BAKAN’A MAAŞ SORUSU

Bakıroğlu, konu hakkında Tarım Bakanı Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle birlik bünyesindeki hangi yöneticinin ne kadar maaş aldığını sordu. Bakıroğlu’nun önergesine yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, birlik bünyesinde görev yapan hangi yöneticinin ne kadar tutarda maaş aldığıyla ilgili bilgilerin ticari sır olduğu, bu gerekçeyle istenilen bilgilerin verilemeyeceğini dile getirdi.