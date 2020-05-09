Tartışılan isim Sevda Noyan, Cüneyt Özdemir'e konuştu: "Silah da gerekir, silah da olur gerekirse"

Ülke TV'de Esra Elönü'nün programına katılan Yazar Sevda Noyan, sarf ettiği "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır" sözleriyle tepki toplamış ve RTÜK göreve davet edilmişti. Cüneyt Özdemir'in programına katılan Noyan bu kez, "Silah da gerekir, silah da olur gerekirse" sözlerini kullandı.



Bir önceki programda sarfettiği sözler nedniyle tepki çeken Noyan, Cüneyt Özdemir'in kişisel YouTube hesabında soruları yanıtladı. Sevda Noyan, "Kimi üzdüysem özür dilerim" derken, "Tekrar böyle bir şeye kalkışırlarsa, terliklerle insanlar tankların önüne atılacak mı sanıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Cüneyt Özdemir'in, "Terlikle yürümeyecek derken neyden bahsediyorsunuz, silahınız var mı?" sorusunaysa "O dönemde, herkes ne olduğunu şaşırdı. Elimizde hiçbir şey olmadan bir anda bir darbenin içinde bulduk kendimizi. Şu anda böyle bir şeye hazırlıklıyız. İlla ki silahtan bahsetmiyoruz, ruhen hazırlıklıyız." cevabını veren Noyan, "Silah da gerekir, silah da olur gerekirse" dedi.

"RUHSATLI SİLAHIM YOK AMA..."

Özdemir, "Ruhsatlı silahınız var mı" sorusunu yineleyince Sevda Noyan "Hayır benim ruhsatlı silahım yok ama karşıdaki sizi öldürmeye geldiğinde siz ne yapacaksınız? Ben elimde ne varsa savaşırım. Bunun örneklerini görmedik mi?" yanıtını verdi.

ÖZDEMİR BAĞLANTIYI SONLANDIRDI

Sevda Noyan'ın açıklamalarının ardından "Bu konuda anlaşamayacağız" diyerek bağlantıyı sonlandıran Özdemir, sonrasında tavır ve söylemlerine tepki gösterdi.