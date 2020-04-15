Tartışma yaratan 0.021 oranına ilişkin açıklama

15 Nisan 2020 Çarşamba, 11:06

Sosyal medyada sıkça konuşulan 0.21 konusunda açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka ve ölüm sayılarındaki açıklamanın ardından bu oranların nasıl oluştuğunu anlattı.

"Önümüzdeki dönemde ölüm oranları düştüğü takdirde bu tablonun değiştiğini görmüş oluruz" diyen Koca şöyle konuştu:

"Türkiye'de şu an vaka artışı söz konusu ama artış hızının 4. haftada düştüğünü çok rahat söyleyebiliriz. Türkiye'nin durumu dünyadan farklı seyrediyor. Vaka sayısının artması ile birlikte sağlık kuruluşlarında hasta sayısında bir azalış söz konusu değil. Yoğun bakım ve entübe edilen hasta sayısında artık duraklamaya girildiğini net görüyoruz. Sosyal medyada yayılan 021 oranından bahsediliyor. Önümüzdeki dönemde ölüm oranları düştüğü takdirde bu tablonun değiştiğini görmüş oluruz. Bu dönemde tedbirlere sıkı uymaya devam eder yeni bir dalga seyri olmazsa nasıl olacağını biz biliyoruz. Temas, izolasyon ve sosyal mesafesinde özellikle dikkat edelim."

'ESAS ÖNEMLİ OLAN ÖLÜM ORANI'

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara’ya göre ise vaka sayısı arttıkça, büyük dalgalanmalar yaşanmadığı sürece, ölüm oranı vaka sayısının büyüklüğü ve ölüm artış hızının sabit kaldığı sürece 0.021 oranının da sabit kalacağını açıkladı.

Türkiye’de koronavirüsten can veren insan sayısının toplam vaka sayısına oranına ilişkin tablo da hazırlayan Kara, esas önemli olanın “mortalite” (Ölüm) oranı olduğunu vurguladı.

Kara ayrıca Türkiye’de koronavirüsten can veren insan sayısının toplam vaka sayısına oranına ilişkin tablo hazırladı.

