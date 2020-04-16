Taş ocağında kazada 1 işçi yaşamını yitirdi

16 Nisan 2020 Perşembe, 14:18

Mezitli ilçesine bağlı Fındıkpınarı Mahallesi'ndeki bir taş ocağında 2 işçi, kazara kamyondan boşaltılan toprağın altında kaldı. İşçileri kurtarmak için bölgeye AKUT ve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan işçilerden biri kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Musa Oğuz'un ise cansız bedenine ulaşıldı. Oğuz'un cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.