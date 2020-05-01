Tatil gününde dolar 7 TL'yi aştı

01 Mayıs 2020 Cuma, 12:12

Uzun süredir 7 sınırında işlem gören dolar/TL bu sınırı aştı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle bugün Türkiye'de piyasalar tatilde. Dolar/TL 7.03'ü aştı. ABD Büyükelçisi Satterfield dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin Amerikan Merkez Bankası ile döviz takası anlaşması imzalamasının politik değil finansal sebepleri olduğunu söylemişti.

Dolar göstergesi, zayıf çıkan ekonomik veriler ve şirket kârlarının dünyanın rezerv parası konumundaki dolara talebi güçlendirmesinin ardından son altı günde ilk kez yukarı yönde hareket etti.

ABD para biriminin G-10 ülkelerinin paraları karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, doların önemli paraların çoğu karşısında değer kazanmasının etkisi ile yüzde 0.4 yükseldi. ABD Hazine tahvilleri de, tatil nedeniyle işlem hacminin düşük kaldığı Asya'da güvenli liman niteliğinden dolayı gelen taleplerle hafif değer kazandı.

GÜVENLİ LİMAN

Avustralya ve Yeni Zelanda dolarları, zayıf çıkan lokal ekonomik verilerin ardından G-10 paraları arasında kayıplara öncülük etti. ABD endeks vadeli kontratları, Amazon.com'un olası çeyrek dönem zararına ilişkin uyarısı ve Apple'ın kar tahminini atlamasının ardından düştü.

Sydney'de Westpac Banking Corp.'un kıdemli Döviz stratejisti Sean Callow, "ABD doları, koronavirüs çağında güvenli liman para birimi niteliğini koruyor ve yen ve İsviçre frankı gibi geleneksel güvenli limanların hafif önünde gidiyor" dedi.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Nisan ayında düşmesine karşın yıl başından bu yana yüzde 5'ten fazla yükseldi. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvillerinin faizi Cuma günü 2 baz puan düşerek yüzde 0.61'e indi.