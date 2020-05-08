TAV, Almatı Havalimanı’nı için imzayı attı

08 Mayıs 2020 Cuma, 10:22

TAV Havalimanları Holding ve VPE Capital'in oluşturduğu konsorsiyum Kazakistan Almatı havalimanı ve havalimanıyla ilişkili jet yakıtı ve yiyecek içecek hizmeti veren işletmelere ait hisselerin tamamını toplam 415 milyon şirket değeri karşılığında alınmasına ilişkin hisse alım sözleşmesi imzaladı.

TAV Havalimanları Holding'in konsorsiyumdaki payı yüzde 75'den az olmayacak. TAV, konsorsiyumun Almatı havalimanı sahibi ile potansiyel satın alma görüşmelerine başladığını geçen sene Kasım ayında duyurmuştu.

Ülkenin toplam yolcu trafiğinin yarısı ve kargo trafiğinin yüzde 68’i Almatı Havalimanı’ndan geçiyor.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “Almatı, Asya ve özellikle de Çin’den Avrupa ve Afrika’ya doğru havadan kurulan ‘İpek Yolu’nun önemli duraklarından biri. Orta Asya’nın coğrafi ve ekonomik olarak en büyük ülkesi olan Kazakistan, Türkiye ile köklü ilişkilere ve yaklaşık 3 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip. Bu yatırımla Kazakistan’ın büyüme hedeflerine ve iki ülke arasındaki iyi ilişkilere katkı sunarken, hedef pazarlarımız arasında yer alan Orta Asya pazarına da girmiş olduk. Kazakistan ve Türkiye ticari ve turizm ilişkilerine çok büyük bir katkımız olacağına inanıyorum. Havalimanı yapımı ve işletmeciliğindeki 20 yıllık bilgi birikimimizi kullanarak, yapacağımız yatırım ve pazarlama faaliyetlerimizle birlikte, Almatı’nın potansiyelini tam olarak gerçekleştirmek üzere çalışacağız” dedi.

6.4 MİLYON YOLCU

Ülkenin bayrak taşıyıcı havayolu Air Astana’nın ana üssü olan Almatı Havalimanı 2019’da önceki yıla göre yüzde 13 artışla 6.4 milyon yolcuya hizmet verdi.

Bek Air, SCAT Airlines ve Qazak Air de havalimanını üs olarak kullanıyor. Türk Hava Yolları ve Pegasus’un İstanbul ve Almatı arasında düzenli direkt uçuşları bulunuyor.