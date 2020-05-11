TBB Başkanı Feyzioğlu: 51 baronun görüşünden istifade edeceğiz

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 17:33

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51 baronun yaptığı ortak açıklamayı hatırlatan Feyzioğlu, “Türkiye Barolar Birliği gibi, ‘çoklu baro sistemine ve baroya kayıt zorunluluğunun kaldırılmasına karşı olduklarını’ açıklamışlardır. Ayrıca Kanun değişikliği sürecinde görüşlerinin alınması taleplerini de dile getirmişlerdir. Diğer barolarımızdan da gelecek olan yazılı görüşler, bu görüşlerle birlikte değerlendirilecektir” dedi.

Feyzioğlu kanun değişikliği teklifinin somutlaşması halinde yasama organında çalışmalara iştirak edileceğini belirterek, “Tüm bu görüşlerden Türkiye Barolar Birliği olarak azami oranda istifade edeceğimiz kuşkusuzdur” ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu çoklu baro sistemine ilişkin de şu ifadelerini hatırlattı: “Bir ilde birden çok baro kurulmasının terör örgütlerine ve onları kullanan emperyal güçlere fayda sağlayacak. Bu örgütlerin sempatizanı olan marjinal yapıların büyük maddi fonlarla kendi barolarını kurabilecek. Yabancı baro birlikleri ile uluslararası meslek örgütlerinin Türkiye’de yalnızca bu yapıları muhatap alarak, iç ve dış kamuoylarını istedikleri gibi manipüle edebilecekler. Aynı gerekçeyle baroya kayıt zorunluluğu kaldırılması da doğru olmayacak.”