TBB Yönetim Kurulu'ndan iktidarın çoklu baro sistimine ilişkin karar

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 19:51

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, Çoklu baroya, barolara kayıt zorunluluğunun kaldırılmasına, baro seçimlerinde nisbi temsil sisteminin getirilmesine ve delege yapısının değiştirilmesine karşı olduklarını açıkladı. TBB Başkanı Feyzioğlu, delege yapısı ve nisbi temsil sisteminin ayrıntılı tartışılması ve böylece ortak akıl oluşturulması gerektiği savıyla bu kısma karşı oy verdi.



TBB'den yapılan açıklama şöyle:

"MESLEKTAŞLARIMIZA VE KAMUOYUNA DUYURU

08/05/2020 tarihinde yapılan Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu toplantısında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 110/1. maddesinin bizlere yüklediği görev doğrultusunda, basında çıkan haberlere göre Avukatlık Kanunu’nda yapılması düşünülen değişiklikler hakkında kurumsal görüşlerini almak için 80 Baromuza ayrı ayrı olmak üzere yazı yazılmasına karar verilmişti.

Yönetim Kurulumuz barolarımızın yaptığı kamuoyu açıklamaları ile gönderdikleri cevabi yazıları da dikkate alarak yaptığı müzakereler sonucunda aşağıdaki açıklamanın kamuoyuyla paylaşılmasına ve yetkili makamlara yazılı olarak duyurulmasına karar vermiştir.

Baroların adil yargılanma hakkının ve hukuk devletinin vazgeçilmez unsuru ve taşıyıcı sütunu olduğunu bir kez daha kararlılıkla ifade eden bizler;

Çoklu baroya,

Barolara kayıt zorunluluğunun kaldırılmasına,

Avukatlık Kanunu'nun 76. ve 95. maddelerinin değiştirilmesine,

Baro seçimlerinde nisbi temsil sisteminin getirilmesine ve delege yapısının değiştirilmesine karşıyız. (TBB Başkanının delege yapısı ve nisbi temsil sisteminin ayrıntılı tartışılması ve böylece ortak akıl oluşturulması gerektiği düşüncesiyle bu kısma karşı oyu vardır.)

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu olarak meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."