TBF liglerle ilgili kararını veremiyor

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 23:31

Avrupa'nın en iyi ligleri arasında gösterilen Basketbol Süper Ligi'nde Covid 19 salgını sonrası belirsizlik sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı 12 Haziran'da ligleri kaldığı yerden başlatma kararı, spor kamuoyunda ve Sağlık Bakanlığı'nda hoş karşılanmadı. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun beklemeye devam etmesi, acele bir karar almaması basketbol ligi takımlarını sevindiriyor.



Basketbol camiasının önde gelen isimlerinden Milli Takım'ı da çalıştırmış olan Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, federasyonun sabrından ve acele karar vermemesinden memnun olduğunu ifade ederken, kulüp olarak her oyuncuya özel bir top temin ettiklerini ve sporcuların sadece bu toplarla çalıştığını söyledi.



Anadolu Efes kaptanı Milli basketbolcu Doğuş Balbay yaptığı açıklamada '' Basketbolun oynama sistemi değişir mi, daha çok şuta meyilli turnike ve smaçtan kaçınılan bir spora dönüşür mü? '' sorusuna karşılık. Basketbolun kriterlerinin değişeceğini düşünmediğini ve süreç bittikten sonra temasa dayalı bir spor halinde devam edeceğini düşündüğünü belirtti.



Gazeteci Yunus Aydın'ın liglerle ilgili iddiası şöyle:

"Türkiye Basketbol Federasyonu ligleri yeniden başlatma kararına sıcak bakmıyor. Basketbolun birebir temasa dayalı olması riski daha da arttırıyor. Yayıncı kuruluşun ısrarı liglerin devamı için bulunmadığını net bir şekilde biliyoruz,



TBF'nin karar açıklayamamasının önündeki en önemli 2 sebep



1 - Euroleague belirslziği



Euroleague geçtiğimiz ay mevcut formatı değiştirmeyeceklerini açıkladılar. Virüsün çok yaygın olmadığı Kaunas ya da Atina şehrinde 8'li final yapılma ihtimali geçerliliğini koruyor. Euroleague devam kararı alırsa, Basketbol Süper Ligi'nde de benzer bir karar alınabilir.



2 - TFF'nin alacağı karar.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar sonrası sırasıyla Sancaktepespor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan gelen Covid 19 testi pozitif çıkan isimler spor kamuoyunda tedirginlik yarattı. Bakanlık ve Bilim Kurulu'nun kararı desteklememesi sporseverlerin de federasyona olumsuz dönütler iletmesini sağladı. TFF devam kararından geri adım atarsa, TBF'de ligleri oynatmayacağını açıklayabilir."

