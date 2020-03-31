TBMM doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı

31 Mart 2020 Salı, 18:40

Meclis Hastanesi'nde görevli bir doktorun koronavirüs testi pozitif çıktı. TBMM'den paylaşılan bilgi notunda, ''Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testte Covit-19 pozitif çıkmıştır'' ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan TBMM'den yapılan daha önceki açıklamada, ''test sonucu negatif çıkmıştır'' açıklaması yapılmıştı.

TBMM'den paylaşılan bilgi notunda şu ifadeler kullanıldı:

''Koronavirüs şüphesiyle hastanede bulunan Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testte Covit-19 pozitif çıkmıştır. Doktorla son 14 gün içinde temas eden şahıslarla ilgili Sağlık Bakanlığının önerdiği şekilde gerekli prosedürler uygulanmaktadır.''