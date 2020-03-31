TBMM doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Meclis Hastanesi'nde görevli bir doktorun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Meclis Hastanesi'nde görevli bir doktorun koronavirüs testi pozitif çıktı. TBMM'den paylaşılan bilgi notunda, ''Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testte Covit-19 pozitif çıkmıştır'' ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan TBMM'den yapılan daha önceki açıklamada, ''test sonucu negatif çıkmıştır'' açıklaması yapılmıştı.
TBMM'den paylaşılan bilgi notunda şu ifadeler kullanıldı:
''Koronavirüs şüphesiyle hastanede bulunan Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testte Covit-19 pozitif çıkmıştır. Doktorla son 14 gün içinde temas eden şahıslarla ilgili Sağlık Bakanlığının önerdiği şekilde gerekli prosedürler uygulanmaktadır.''
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