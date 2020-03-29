TBMM’de görevli doktorda koronavirüs görüldüğü iddialarına yanıt

29 Mart 2020 Pazar, 22:56

Meclis Hastanesi'nde görevli bir doktorda koronavirüs görüldüğü iddialarına üzerine TBMM'den paylaşılan bilgi notunda, ''test sonucu negatif çıkmıştır'' denildi.

TBMM'den paylaşılan bilgi notunda şu ifadeler kullanıldı:

''Meclis Hastanesi’nde görevli bir doktorda ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine şehir hastanesinde test yaptırılmış ve test sonucu negatif çıkmıştır. Kendisi tedbir amaçlı olarak hastanede tutulmaya devam edilmektedir. Ancak son 14 günde muayene ettiği kişiler telefonla aranarak,bilgilendirilmiş ve tedbir amaçlı olarak kendilerini izole etmeleri istenmiştir.''