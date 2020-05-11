TBMM'de koronavirüs paniği: Temasta olanlar tespit edilecek

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 17:51

TBMM’de garson olarak çalışan A. B. "çok yüksek olasılıkla koronavirüs" olduğu belirtilerek Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bir başka TBMM çalışanının tetkikleri sürerken TBMM Başkanlığı, garson A. B.'nin temas ettiği kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı

BirGün'de yer alan habere göre TBMM’de garson olarak çalışan kişi, “omzundaki ağrı” nedeniyle Meclis Hastanesi’ne başvurdu. Önce röntgen, ardından tomografisi çekilen A. B, tomografi sonuçlarına göre yüksek olasılıkla koronavirüs olduğu belirtilerek ambulansla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

A. B’nin ardından bir başka garsonun daha Meclis Hastanesi’ne başvurduğu ve koronavirüs olma ihtimaline karşı detaylı tetkiklerine devam edildiği öğrenildi.

YEMEK DAĞITIYORLARDI

İki garsonun da TBMM’deki Tabur Binası içerisindeki yemekhanede, tabldot yemeklerin dağıtıldığı bölümde görev yaptığı öğrenildi. TBMM'de salgın nedeniyle yemekhanelerin kapatılması dolayısıyla TBMM Ana Bina ve Halkla İlişkiler Binası'na tabldot yemek servisi yapılıyordu. Ramazan Ayı dolayısıyla bu uygulama sonlandırıldı ve isteyen personel yemeklerini Tabur Binası’ndaki yemekhaneden alması istendi.

TBMM Başkanlığı'nın, bu yemekhanede çalışan iki garsonun temas ettiği kişilerin tespit edilmesi için araştırma başlattığı da öğrenildi.