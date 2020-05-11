TBMM'de koronavirüs paniği: Temasta olanlar tespit edilecek
TBMM'de garson olarak çalışan işçinin yüksek ihtimalle koronavirüse yakalandığı belirtilince, başkanlık hastayla temasta bulunan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.
TBMM’de garson olarak çalışan A. B. "çok yüksek olasılıkla koronavirüs" olduğu belirtilerek Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bir başka TBMM çalışanının tetkikleri sürerken TBMM Başkanlığı, garson A. B.'nin temas ettiği kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı
BirGün'de yer alan habere göre TBMM’de garson olarak çalışan kişi, “omzundaki ağrı” nedeniyle Meclis Hastanesi’ne başvurdu. Önce röntgen, ardından tomografisi çekilen A. B, tomografi sonuçlarına göre yüksek olasılıkla koronavirüs olduğu belirtilerek ambulansla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
A. B’nin ardından bir başka garsonun daha Meclis Hastanesi’ne başvurduğu ve koronavirüs olma ihtimaline karşı detaylı tetkiklerine devam edildiği öğrenildi.
YEMEK DAĞITIYORLARDI
İki garsonun da TBMM’deki Tabur Binası içerisindeki yemekhanede, tabldot yemeklerin dağıtıldığı bölümde görev yaptığı öğrenildi. TBMM'de salgın nedeniyle yemekhanelerin kapatılması dolayısıyla TBMM Ana Bina ve Halkla İlişkiler Binası'na tabldot yemek servisi yapılıyordu. Ramazan Ayı dolayısıyla bu uygulama sonlandırıldı ve isteyen personel yemeklerini Tabur Binası’ndaki yemekhaneden alması istendi.
TBMM Başkanlığı'nın, bu yemekhanede çalışan iki garsonun temas ettiği kişilerin tespit edilmesi için araştırma başlattığı da öğrenildi.
Video Haberler
- Cübbeli net konuştu: Rüyamda darbeyi gördüm!
- AVM önünde açılışı böyle beklediler
- Ekrem İmamoğlu'na bir tehdit daha!
- Sedat Peker ile Çakıcı'yı barıştıran ismi açıkladı
- CHP’li Kaftancıoğlu ile annesi arasında ilginç diyalog
- Ünlü oyunculardan skandal Atatürk ve Nazım Hikmet yayını
- Cumhuriyet'in haberiyle ekonomiyi anlattı
- Buket Aydın istifa etti... Tarihi diyalog gündem oldu
- Şehit annesi, Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi
- Yer: Ankara... Kameraya böyle yakalandılar