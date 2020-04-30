TCMB yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 7.4'e düşürüldü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 2020 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 8.2'den yüzde 7.4'e düşürdüklerini açıkladı.
Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal 2020 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 8.2'den yüzde 7.4'e düşürdüklerini açıkladı
Uysal: "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 7,4 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5,4e gerileyeceği tahmin edilmektedir." dedi.
2021 yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 5.4'te kaldı.
DALGALI KUR SİSTEMİNE DEVAM
Uysal'ın koruşmasının satır başları şöyle:
* Böyle bir dönemde bizim de diğer merkez bankalarında olduğu gibi döviz kuru ve rezerv seviyelerinde dalgalanmalar oluyor, böyle dönemlerde gayet normal diyebiliriz.
* Daha fazla Merkez bankalarıyla Swap hattı kurulmasına yönelik göreşmeler devam ediyor
* Rezervlerimizde bir dalgalanma söz konusu ama bunun geçici olduğunu söylemek isterim.
* Dalgalı kur sistemi devam ediyor, bir değişiklik yok.
* Döviz rezervlerindeki değişim, ödemeler dengesindeki değişikliklerden etkilenebiliyor.
ENFLASYONDA TAHMİN BELİRSİZLİĞİ ARTTI
* Salgının hızla yayılması küresel iktisadi faaliyetin sert biçimde daralmasına neden oldu.
* Sosyal yalıtım tedbirleri hizmetler sektörünün zayıflamasına neden olurken imalat sanayinin de bu yavaşlamaya eşlik etmesi muhtemel görünüyor.
* Salgının küresel finansal krizden daha derin ekonomik etkileri olduğu görülüyor.
* Veriler, 2. çeyrek için belirgin yavaşlamaya işaret ediyor.
* Enflasyonda tahmin belirsizliği bir miktar arttı.
* Bu süreçte kapsamlı likidite tedbirleri açıkladık.
* 2020 gıda enflasyonu tahmini yüzde 9.5 oldu.
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