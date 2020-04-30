TCMB'nin rezervleri 21.4 milyar dolar azaldı

30 Nisan 2020 Perşembe, 15:18

Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri kamunun artan döviz arzı ve koronavirüse karşı alınan önlemlerin de etkisiyle Şubat sonundan beri 21.4 milyar dolar düşüşle 86.5 milyar dolara geriledi.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, 24 Nisan ile biten haftada bankanın altın rezervleri 33.8 milyar dolar, brüt döviz rezervleri 52.7 milyar dolar oldu.

TCMB'nin net rezervleri de şubat sonundan beri 38 milyar dolardan 25.2 milyar dolara geriledi. TCMB'nin koronavirüse karşı ilk önlemlerinin hayata geçtiği 20 Mart ile biten haftada da toplam rezervlerindeki düşüş bir haftada 10.7 milyar dolar olmuştu.

REESKONT KREDİLERİNDE ERTELEME

TCMB'nin aldığı ilk tedbirlerden biri, zorunlu karşılıklar uygulamasında reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar için yabancı para zorunlu karşılık oranlarında tüm yükümlülük türlerinde ve tüm vade dilimlerinde 5 puan indirime gitmesi olmuştu. TCMB bu yılla bankalara 5.1 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsi likidite sağladı.

Öte yandan banka rezerv artışlarında en büyük kaynağı olan reeskont kredisi geri ödemelerine ötelemeye gitti. TCMB 18 Mart -30 Haziran arasında vadesi gelecek şekilde toplam 7.6 milyar dolar karşılığı kadar reeskont kredisi geri ödemesini erteleme hakkı getirdi. İlgili tutar erteleme olması nedeniyle rezervlerde kalıcı düşüşe neden olmuyor ancak TCMB'nin bu kanaldan rezerv artışlarını ileri bir döneme öteliyor.

TCMB'nin geçen yıldan beri swap ile sağladığı dövize karşın rezervlerindeki düşüşte bir diğer belirleyici etken ise kamunun artan döviz arzı.

SWAPLAR DÜŞÜŞÜ SINIRLIYOR

Bankacıların hesaplamalarına göre 2019'un tamamında 30 milyar doları aşan kamunun döviz arzı bu yıl ilk çeyrekte 30 milyar doları aşmış durumda. İlgili veriler bankacılar tarafından ancak gecikmeli olarak hesaplanabiliyor ve TCMB'nin uygulamaya aldığı swaplar bankanın kendi rezervlerinde azalış olmasına rağmen brüt rezervlerindeki düşüşü sınırlıyor. Bankacılar TCMB'nin kendisine ait döviz rezervlerinin geçen hafta itibarıyla 2 milyar dolar eksiye geçtiğini hesaplıyorlar.