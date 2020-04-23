Tekirdağ'da iki polisin yaralanmasıyla ilgili yeni gelişme
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki polisin silahlı çatışmada yaralanmasıyla ilgili 16 zanlı yakalandı.
Aydoğdu Mahallesi'nde 21 Nisan'da iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı çatışmaya müdahale için giden iki polis memurunun yaralanmasıyla ilgili Ş.B, V.T, E.U, K.Ş, S.Ş, Y.T, V.T, E.T, E.K, O.K, B.A, B.D, V.Ş, E.U, G.U. ve A.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili P.Ş. ve E.T. aranıyor. Yaralı polis memurları, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Video Haberler
- İstiklal Marşı bu kez balkon ve camlardan okundu
- Bakan Koca'dan 'küçük bilim kurulu' toplantısı paylaşımı
- Kılıçdaroğlu, CHP’nin 23 Nisan çizgi filminde!
- Erkan Baş'ın konuşması böyle kesildi
- Güney Afrika'da penguenler böyle dolaştı
- İmamoğlu çocuklara söz verdi: Buluşacağız
- 23 Nisan'ı evlerinde şarkı ve şiir okuyarak kutladılar
- Fazıl Say'dan 23 Nisan'ın 100. yılı için Şükran Türküsü
- Kılıçdaroğlu 23 Nisan törenlerinde
- ABD'de polisten sağlık çalışanlarına sıradışı teşekkür