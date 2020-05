Teknosa'nın ilk çeyrekte cirosu 1 milyar TL'yi aştı

01 Mayıs 2020 Cuma, 14:41

Sabancı Holding iştiraklerinden, Teknosa, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25’lik bir büyüme gerçekleştirerek cirosu 1 milyar 48 milyon TL'ye çıkardı.

Teknosa, 2020 yılının ilk üç ayında e-ticaret kanalındaki performansıyla da dikkat çekiyor. 2020 yılında online satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 109 büyüdü. Böylelikle online satışların payı Teknosa’nın bu dönemdeki toplam cirosunun yüzde 10.7’sine ulaşmış oldu.

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, “Dijitalleşme ve müşteri odaklı dönüşüm ile yükselen performansımızı sürdürdük. ‘Yeni Neslin Teknosa’sı vizyonuyla dijital altyapımıza önemli yatırımlar yaparak müşterilerimize her an, her yerde, diledikleri şekilde alışveriş yapabilmelerini sağlamak üzere çalışıyoruz. Özellikle son birkaç yıldır üzerine eğildiğimiz veri analitiği modelleriyle müşterilerimizin ihtiyaç ve isteklerine göre şekil alabiliyor, onlara daha fazla değer sunabiliyoruz. Bunun karşılığını almak bu alandaki atılımlarımızı hızlandırmak anlamında hepimizi motive ediyor” dedi.

KORONA TEKNOLOJİNİN ÖNEMİNİ HATIRLATTI

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 (Koronavirüs) salgınının teknoloji alışverişi ihtiyaçlarına etki ettiğini ifade eden Bülent Gürcan, “Teknosa olarak bu dönemde en temel önceliğimiz müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlığı. Bu kapsamda sürecin en başından itibaren hızlıca önlemlerimizi aldık ve mağazaları ilk kapatma kararı alan teknoloji perakendecisi olduk. 22 Mart gecesi itibariyle tüm mağaza faaliyetlerimizi geçici olarak durdurduktan sonra müşterilerimize Teknosa.com ve mobil platformlarımız üzerinden kesintisiz hizmet vermeye devam ettik. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz dijitalleşme yatırımları hem müşterilere sunduğumuz hizmetin devamlılığı hem de operasyonların, süreçlerin sürdürülmesi noktasında bu yeni ve zorlu koşullara hızla adapte olmamızı sağladı. Bu zor dönemde online kanallarımızdaki satış artışı, bizlere hayatlarımızda teknolojinin ne kadar önemli bir yer kapladığını ve zaruri bir ihtiyaç olduğunu bir kez daha gösterdi. Dileğimiz tüm dünyada ve ülkemizde en kısa zamanda bu salgının geride bırakılması” dedi.