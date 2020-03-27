Telekonferans ile antrenman

27 Mart 2020 Cuma, 00:09

Fenerbahçeli futbolcular, telekonferans sistemiyle antrenmanlarını sürdürdü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig’de maçlara ara verilirken, Fenerbahçeli futbolcular çalışmalarına devam ediyor. Futbolcular; teknik ekip tarafından kendilerine verilen özel programı uygularken, telekonferans sistemiyle aynı anda antrenmana başlıyor.