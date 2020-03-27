Telekonferans ile antrenman
Fenerbahçe taktikleri tabletten alıyor.
Fenerbahçeli futbolcular, telekonferans sistemiyle antrenmanlarını sürdürdü.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig’de maçlara ara verilirken, Fenerbahçeli futbolcular çalışmalarına devam ediyor. Futbolcular; teknik ekip tarafından kendilerine verilen özel programı uygularken, telekonferans sistemiyle aynı anda antrenmana başlıyor.
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