Terim koronavirüsle ilgili konuştu: Bu ülke bunu da atlatır

15 Nisan 2020 Çarşamba, 19:22

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Testinin negatif çıktığını bildiren Terim, donör olabileceğini de söyledi.

Fatih Terim’in açıklamaları şöyle: "Virüsün tedavisinde fayda sağladığı söylenen plazma bağışı, yani donör olmam için, eğer kıymetli hekimlerimiz kriterleri sağladığını düşünürse, seve seve elimden geleni yapmaya hazırım. İnşallah böylece birkaç insanın hayatına dokunurum, bu da beni çok mutlu eder.

Belki bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ancak yeni başlangıçlar için moral olacak. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadan, moralimizi yüksek tutacağız inşallah.

Bu ülke, bizler ne badireler atlattık, ülke olarak inşallah bunu da el ele atlatacağız, Hayatta her şeyin yeri doluyor, bir tek şey hariç, o da canımı.

Lütfen kendinizi, sevdiklerinizi, bütün etrafınızı korumak için bu işi ciddiye alın. Tüm uyarıları ve korunma çözümlerini dikkatle uygulamak lazım. Bizim için kendinden, ailesinden vazgeçmiş tüm sağlık çalışanlara gözünüz gibi bakın."



