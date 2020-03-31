Terim’in kızından çok konuşulan Twit

31 Mart 2020 Salı, 10:24

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in bir hafta içinde taburcu edilmesine yönelik eleştirilere yanıt geldi.

Fatih Terim’in kızı Merve Terim, sosyal medya üzerinden çok konuşulan bir açıklama yaptı.

Merve Terim’in Prens Charles'ın taburcu edildiği şeklindeki haber için yaptığı yorum şöyle; "Hiç olur mu öyle şey Charles Bey, ya 14 gün hastanede kalmanız ya da ölmeniz gerekirdi, böyle Korona mı olur? Kimi kandırıyorsunuz siz? Tıp dünyası sizi incelemeli, sonuçları hemen paylaşmalı"