Terim’in kızından çok konuşulan Twit
Merve Terim, babası Fatih Terim’in taburcu olmasına tepki gösterenlere sosyal medya üzerinden gönderme yaptı.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in bir hafta içinde taburcu edilmesine yönelik eleştirilere yanıt geldi.
Fatih Terim’in kızı Merve Terim, sosyal medya üzerinden çok konuşulan bir açıklama yaptı.
Merve Terim’in Prens Charles'ın taburcu edildiği şeklindeki haber için yaptığı yorum şöyle; "Hiç olur mu öyle şey Charles Bey, ya 14 gün hastanede kalmanız ya da ölmeniz gerekirdi, böyle Korona mı olur? Kimi kandırıyorsunuz siz? Tıp dünyası sizi incelemeli, sonuçları hemen paylaşmalı"
Video Haberler
- Koronavirüs karantinasından böyle kaçtılar!
- Kars'ta ortaya çıkan Çinli hareketli anlar yaşattı
- Dağ keçilerini görüntüledi, sözleri gülümsetti
- Rektörün annesinden İzmirlilere ağır hakaretler
- CHP'den Erdoğan'a videolu 'Kampanya' yanıtı
- İstanbul'un giriş ve çıkışlarında araç kuyruğu oluştu
- Tazminatlarını alamadan kovulan işçiler isyan etti
- Saadet Partisi'nden dikkat çeken koronavirüs videosu
- Koronaya karşı akciğeri güçlendiren ‘solunum egzersizi’
- 'Evde kalamam işçiyim' diyen şoför hakkında yeni gelişme