Tesla fabrikasını 'evde kal' emrine karşı gelerek açıyor

12 Mayıs 2020 Salı, 10:20

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, bugün yaptığı açıklamada, Alameda bölgesindeki 'evde kal' emrine karşı gelerek Fremont, California'da bulunan Tesla fabrikasının açılıp yeniden üretime başlayacağını duyurdu.



Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tesla bugün Alameda kurallarına karşı gelerek üretime yeniden başlıyor. Üretim hattında ben de herkesle beraber olacağım. Birisi tutuklanacak ise bu kişinin sadece ben olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.



Alameda Bölgesi Şerif Departmanı Kamu Bilgilendirme Memuru Çavuş Ray Kelly, yetki sahibi olan Fremont otoritesinin ve Fremont Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin Tesla ile görüşmelere devam ettiğini bildirdi. Tesla ve Elon Musk ise konu hakkında yöneltilen sorulara yanıt vermedi.

EMRİ GEÇERSİZ KILMAK ÜZERE DAVA AÇTI

Cumartesi günü Alameda bölgesindeki fabrikanın yeniden üretime başlamasını engelleyen emri geçersiz kılmak üzere dava açan Tesla, yetkililerinin başına buyruk kararlar aldığını iddia etti. Bunun ardından Tesla, çalışanlarını üretime geçirdiği sırada onları korumak ve koronavirüsün yayılmasını engelleyebilmek için nasıl bir yol izleneceğini içeren 37 sayfalık 'İşe Dönüş' dokümanını da kamuoyuna sundu.

California Valisi Gavin Newsom'ın üreticilerin operasyonlarına devam etmesinin önünü açmasının ardından Tesla, Cuma günü için fabrika çalışanlarının yüzde 30'unun 'yeniden açılma planı' kapsamında işe başlamasını ön gördüğünü duyurdu. Ne var ki, üretimi yasaklayan emir kaldırılmadı.

Bugün yaptığı açıklamada Vali Newsom, Alameda ilçesi ile Tesla arasında bulunan sorunun önümüzdeki günlerde çözüme kavuşacağına inandığını aktardı.

Kaynak: webtekno.com