Test sonucu toprağa verildikten sonra geldi
Manisa’da 82 yaşında yaşamını yitiren bir vatandaşın ölüm belgesinde ölüm şekli “Bulaşıcı olmayan hastalık (doğal ölüm)” yazmasına karşın, defin işleminin ardından gelen kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.
CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu “Bu şekilde
hayatını kaybeden bir vatandaşın, test sonucu gelmediği için günlük olarak
açıklanan vefat edenler sayısı içerisinde yer alıp almadığı, test sonucu birkaç
gün sonra pozitif geldiğinde ölüm raporu düzeltilse bile o gün vefat etmediği
için açıklanan vefat sayısı içinde yer alıp almadığı konusu teyide muhtaç hale
gelmiştir” dedi.
ORANTISIZLIK VAR
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19
ölümlerinde Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerdiği uluslararası kodların
kullanılmadığını bildirmişti.
Vaka sayıları ile ölüm sayıları arasında orantısızlık
olduğuna işaret eden TTB, şubat ayından bu yana Türkiye’de yaşanan ölüm
kayıtlarının gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetmişti.
CHP’li Bakırlıoğlu, konuyu Sağlık Bakanlığı’na iletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) bilgi edinme başvurusunda bulunan Bakırlıoğlu, bu süreçte hastanın vefat etmesinin ardından test sonucunun pozitif olarak gelenlerin, açıklanan istatistiklerin güvenirliği konusunda tartışma yarattığına dikkat çekti.
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