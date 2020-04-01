Test yetmeyince Tomografi çekimleri 2-3 kat arttı

01 Nisan 2020 Çarşamba, 06:00

Koronavirüs salgını sırasında testlerin yeterli olup olmadığı halen tartışılırken şüpheli hemen her vakanın bilgisayarlı tomografiye (BT) gönderilmesi çekim sayılarının da artmasına neden oldu.

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (Tüm RadDer) Başkanı Heybet Aslanoğlu, “Testler yetersiz olunca kesin tanı için vakalar BT’ye yollanıyor, BT çekimleri hastanelerde 2-3 katına çıktı. Normalde günde bir hastanede 100- 150 çekim yaparken simdi 300-400’lere varan BT çekimi yapıyoruz, maske dahi bulamazken bir de radyasyona maruz kalmamız arttı” dedi. Radyoloji teknisyenleri ise Sağlık Bakanlığı’na çağrı yaparak bir an önce kadroya alınmak istediklerini, güvencelerinin olmadığını söylediler.

Aslanoğlu, “Yeterli test yok. Bazen de koronavirüs şüphesiyle gelen hastaya test yapıyorsun, negatif çıkabiliyor. Yanıltabiliyor. O zaman tomografi çekiliyor” dedi. Aslanoğlu, şöyle devam etti: “Bizim malzeme eksikliğimiz de var, halen imza karşılığı malzemeler alıyoruz. Bakanlık sağlık çalışanlarının döner sermayesini 3 aylık iyileştireceğini söyledi. Buralarda çalışanlar taşeron olduğundan bundan da faydalanamıyorlar. Herkes BT’ye yüklenmiş durumda. Bu birimlerde hem radyasyon hem virüs riski var. ”

‘KAPASİTELERİ AŞIYORUZ’

Radyoloji teknisyeni Abdullah Gültaş, “İş yükümüz arttı. Kapasiteleri aşmaya başladık. Hastalar artınca radyasyon alma riskimiz artıyor. Yok sayılmak istenmiyoruz” derken 5 yıldır radyoloji teknisyeni olarak çalışan M.G.C “Kadro bekliyoruz. İş yükümüz arttı, bundan şikâyetçi değiliz onu da geçtik. Şu an dünyada yayılan virüs var ve bundan kendimizi koruyamıyoruz” diye konuştu. Radyoloji teknisyeni Nuri Demirci ise şunları söyledi: “10 yıldır çalışıyorum. Biz ek ödeme alamıyoruz, kadro istiyoruz. 24 saat çalışıyoruz, ona rağmen aynı muameleyi görmüyoruz. Kadro istiyoruz. Hiçbir sosyal hakkımız yok. Güler misiniz ağlar mısınız halimize...”