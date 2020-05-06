TFF Başkanı Özdemir açıkladı ligler başlıyor

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 14:00

TFF Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs salgını nedeniyle duran liglerle ilgili açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbol liglerinin 12-13-14 Haziran'da başlatılacağını açıkladı

TFF'den telekonferans sistemi ile kamuoyuna seslenen Nihat Özdemir, "Pandemide iyiye doğru gidiyoruz, ancak tedbirlerden vazgeçmeden, önlemleri bırakmadan mücadele etmemiz gerekiyor.

TFF olarak önlemleri en etkili şekilde aldık, önce seyircisiz oynattık, sonra ligleri erteledik. Allaha şükür ediyoruz ki sahalarda hastalık çıkmadı.

TFF olarak virüse karşı kararlı mücadeleyle önemli bir yol aldık. Devletin kararlarına harfiyen uyduk.

Önce sağlık anlayışından vaçgeçmedik, liglerin tamamlanması için elimizden geleni yaptık, yapacağız. Bu sürede Spor Bakanımız Dr. Muharrem Kasapoğlu ile toplantılar yaptık, Bilim Kurulu başta olmak üzere devlet kurumlarımızla görüştük. Son olarak Sağlık Bakanımızla görüştük.

Şimdilik olmak kaydı ile ligleri 1. lig,2. lig, 3. lig ve Süper Ligi 12 Haziran haftasında başlatma kararı aldık.

Elimizde 10 ayrı senaryo var. Her türlü değişikliğe hazırız."