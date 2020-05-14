TFF, Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı

14 Mayıs 2020 Perşembe, 14:06

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 kişide korona virüs testi pozitif çıkan Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF’nin resmi internet sitesinden Beşiktaş için yayımladığı geçmiş olsun mesajında, "Yapılan kontrollerde Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcu, teknik heyet, tesis çalışanlarına ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" denildi.



