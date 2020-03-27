TFF: Lig için top Bilim Kurulu’nda

27 Mart 2020 Cuma, 09:53

TFF Başkanı Nihat Özdemir, ligin seyri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyaya yansıyan haberlerde Özdemir, şu an için Nisan ayını beklediklerini söyledi.

Nihat Özdemir şöyle konuştu: "Bizim temennimiz ligin oynanıp, tamamlanması. Hele 2 Nisan’ı bir görelim, ondan sonra yeni bir değerlendirme yaparız. Bu sadece bizim vereceğimiz bir karar değil. Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine göre oturup, yeni bir yol haritası belirleriz. Bu işin birçok tarafı var. Kulüpler var, futbolcular var, taraftar var, yayıncı kuruluş var. Ama biz daha hiçbir şey konuşmadık. Her şeyin iyi olmasını bekliyor ve diliyoruz.

Sis bulutlarının dağılmasından sonra sağlıklı bir değerlendirme yapabiliriz. Şu anda polemik üretecek yaklaşımlar ve açıklamaların içinde olmamalıyız. Türkiye’deki ortamın iyi olmasını bekliyoruz. Türkiye’deki şartların iyi olmasını diliyoruz.”