TFF yönetiminde 'virüs' istifasının perde arkası

20 Mart 2020 Cuma, 12:35

Süper Lig başta olmak üzere Türkiye'deki takım sporlarının ertelenme süreci, Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) derinden sarstı.

12 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Bilim Kurulu'nun, "Maçlar seyircisiz oynansın" kararı sonrası oluşan tepki, Nihat Özdemir federasyonunu yıpratırken, TFF yönetimi içindeki bazı özel görüşmelerle, özel yazışmaların (mektup) kamuoyuna yansıması İcra Kurulu üyesi ve İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın ayrılığı ile sonuçlandı. Erdal Bahçıvan, ayrılık kararını sosyal medyadan duyurdu. Bahçıvan, erteleme kararının gecikmesi nedeniyle yönetimdeki arkadaşlarına birer mektup yazmıştı. İsmail Erdem'in de ısrarla, "Maçlar hemen ertelenmeli" diye görüş belirttiği ve yönetim kurulu üyeleri arasında yoğun yoğun tartışmaların yaşandığı sızan bilgiler arasında.

Nihat Özdemir'in, "Ben de ertelenme taraftarıyım, ancak ortada devletimizin aldığı bir karar var, bu konu futbolun paydaşları tarafından seslendirilmesi ve bize başvuru yapılması lazım, sonuçta otoritenin, 'maçları oynayalım' dediği yerde federasyon çıkıp 'hayır efendim' diyemez. Herşeyin kuralı var" dediği iddia edildi. Bunun üzerine TFF'den bazı kulüplere, futbolcular derneğine, antrenör derneğine ve TFFHGD'ye telefon gittiği öğrenildi. Bu süreçte 'ertelense iyi olur' diye ilk mesaj TFFHGD Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı'dan geldi. Çarşamba gecesi sonrası tüm kulüpler ve futbolcular da "Oynamayalım" diye görüş belirttiler ve oluşan kamuoyu sonrası perşembe günü "Erteleme" kararı çıktı.

ÖZDEMİR GÜNAH KEÇİSİ!

UEFA'nın EURO 2020'yi 1 yıl ertelemesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, "12 Mart'ta Bilim Kurulu'nun bir kararı var oynama noktasında. Biz de bu karara uyacağız" diyen ve futbol dünyası tarafından linç edilen Nihat Özdemir'in ise Bilim Kurulu ile ters düşmeme adına, "Protestolara göğüs gererim, sonuçta bu karar TFF, TBF ve federasyonların alacağı karar değil, ortak karara uyacağız. Zaten koltuğa oturduğumdan beri iyi bir şey olunca yüce Allah'tan her kötü gelişme benden bilindi, bu da böyle bilinsin varsın " diyerek, "Seyircisiz oynamadan yanaymışcasına tavır aldığı" sızan bilgiler arasında.



