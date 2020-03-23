TGS koronavirüse karşı tutuklu gazetecilere dikkat çekti: “Acilen tahliye edilmeliler”

23 Mart 2020 Pazartesi, 15:48

"EVDEN ÇALIŞMA DEVREYE SOKULMALI"

TGS tarafından koronavirüs salgınına karşı “Haber peşinde koşan gazetecileri koruyun” başlıklı açıklama yayınlandı. Sokaklarda haber peşinde koşan gazetecilerin risk altında olduğu kaydedilen açıklamada,

“Medya sahiplerinin birinci görevi gerçek haberi vermek, ikincisi ise bu haberi verecek olan gazetecileri salgından korumaktır. Bu nedenle salgın döneminde tüm dünyanın uyguladığı evden çalışma yöntemi bir an önce devreye sokulmalıdır. Bu yöntem ile hem yazı işleri ile haber merkezlerinde ve stüdyolarda çok sayıda çalışanın bir araya gelmesi önlenecek hem de yayıncılık faaliyeti teknolojisinin sağladığı olanaklarla sürdürülmüş olacaktır” denildi.

“İLAN VE REKLAM GELİRLERİ KESİLMEMELİ”

Hükümetin “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketiyle işverenlere destek verdiğini ancak işçiler için önlem alınmadığının belirtildiği açıklama şöyle denildi:

“Tüm çalışanların iş güvenceleri sağlanmalı ve ek destekler devreye sokulmalıdır. İşçi çıkartmak için pusuya yatanlara fırsat verilmemelidir. Ayrıca yıllarca amacı dışında kullanılan İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları esnetilmeli ve işini kaybedenlere fondan daha fazla kaynak aktarılmalıdır. Bu durumun yarattığı olumsuzluk işçilerin, emekçilerin sırtına yüklenmemeli, onlara fatura edilmemelidir. Gazetecilerin maaşları zamanında ödenmeli, iş güvenceleri sağlanmalıdır. Medya sahiplerinin yaşayacağı olumsuzlukları gazetecilere yansıtmalarına fırsat vermemek için Basın İlan Kurumu’nun ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın atması gereken adımlar vardır. Bu koşullarda sokağa az çıkılmasından kaynaklı olarak basılı medyaya karşı internet siteleri daha fazla kullanılacaktır. Basın İlan Kurumu özellikle yerel gazetelere, bu günlerde daha çok destek olmalı, sokağa çıkamama durumları karşısında ilan ve reklam gelirlerini kesmemelidir. Televizyon kanallarında ise Bakanlıkların RTÜK aracılığıyla uyguladığı Zorunlu Yayın spotları salgın dönemi boyunca ücretli hale getirilerek destek verilmelidir.”

"TUTUKLU GAZETECİLER ACİLEN TAHLİYE EDİLMELİ"

Tutuklu gazetecilerin de anımsatıldığı açıklamada, “Devletin özgürlüğünden yoksun olan kişileri koruma yükümlülüğü vardır. Taraf olduğumuz bütün uluslararası kurallarda bunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle dezenfeksiyon işlemlerinin düzenli olarak yapılması, mahpuslara gereken tıbbi imkanların sağlanması ve hijyen malzemeleri ile bağışıklık güçlendiricilerin ücretsiz olarak dağıtılması gerekmektedir. Görüşlerin tamamen kaldırılmadan gerekli hijyen önlemleri alınarak devam etmesi, telefon hakkının artırılması gerekmektedir. Risk altında bulunan kronik hasta, engelli, 50 yaş üstü mahpuslar ile hamile ve çocuklar acilen tahliye edilmeli, gerekiyorsa alternatif adli kontrol tedbirleri uygulanmalıdır. Gazetecilerin bir kısmı 50 yaş ve üstü risk grubunda veya kronik hastalık sahibidir. Gazetecilik faaliyetlerinden cezaevinde tutulan gazetecilerin acilen tahliye edilmelerini talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.