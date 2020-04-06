The Guardian: Boris Johnson'ın durumu açıklanandan daha ağır

06 Nisan 2020 Pazartesi, 11:37

Korona virüsü nedeniyle dün gece hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın durumu dünya çapında merak konusu oldu. İngiliz hükümetinden bu sabah yapılan açıklamada Johnson’ın hükümeti yönetmeye devam ettiği vurgulansa da, The Guardian gazetesi başbakanın kamuoyuyla paylaşılandan daha kötü olduğunu öne sürdü.

THE GUARDIAN VE RIA NOVOSTI’YE GÖRE ‘DURUM CİDDİ’

The Guardian’ın haberinde, “Kaynaklarımız Johnshon’ın, kendisinin ya da yetkililerinin itiraf etmeye hazır olduğundan daha ciddi derecede hasta olduğunu ve doktorlarının solunumundan endişe duyduğunu söylemişti” ifadeleri kullanıldı. Rus devlet ajansı RIA Novosti ise ‘İngiliz sağlık sistemine yakın kaynaklara’ dayandırdığı haberinde, Johnson’ın hastaneye acilen kaldırıldığını ve solunum cihazına bağlandığını öne sürdü.

Gazete Duvar'ın haberine göre Johnson’ın ofisi, 55 yaşındaki Başbakan’ın durumunun kötüleştiği iddialarını reddediyor; ateşinin düşmemesi nedeniyle önlem olarak hastaneye yatırıldığını vurguluyor.

HANGİ TESTLER YAPILACAK?

BBC’ye konuşan Dr Sarah Jarvis ise dün gece ‘ısrarlı semptomlar’ nedeniyle hastaneye yatırılan Johnson’a hangi testlerin yapılacağını anlattı. Jarvis, İngiltere Başbakanı’nın akciğer röntgeninin çekilmesinin ve akciğer taramasının yapılmasının muhtemel olduğunu, aynı zamanda kalp fonksiyonlarının incelenmesi için elektrokardiyogram çekileceğini, oksijen seviyelerinin ölçüleceğini, tam kan sayımı yapılacağını, böbrek ve karaciğerine de bakılması gerektiğini söyledi.

YERİNE KİM BAKACAK?

Johnson’ın hastanede kaldığı sürenin uzaması haline, yerine Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın bakması bekleniyor. Raab, bugün İngiliz hükümetinin korona virüsü salgınıyla ilgili politikasını belirleyen C-19 komitesinin toplantısına da başkanlık edecek.

27 Mart günü korona virüsüne yakalandığını açıklayan Johnson’ın geçtiğimiz cuma günü karantinadan çıkması bekleniyordu.