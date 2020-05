The Stranglers’ın klavyecisi Dave Greenfield koronavirüs kurbanı

05 Mayıs 2020 Salı, 11:59

Bir kalp problemi yüzünden hastaneye yatan ve orada koronavirüse yakalanan Dave Greenfield pazar günün son nefesini verdi.

Dave Greenfield (en sağda) ve The Stranglers

1970’lerde kurulan punk grubu The Stranglers’ın klavyecisi olan Dave Greenfield grububn en büyük hitlerinden 1982 tarihli “Golden Brown”ı yazmıştı. Grubun basçısı Jean-Jacques “JJ” Burnel, arkadaşının ölümünün ardından “O bir müzik dehasıydı” açıklamasını yaptı.

The Stranglers 1974 yılında kurulmuş, bir yıl sonra da gruba Dave Greenfield katılmıştı. Klavsen ve eletrikli org gibi enstrümanlardaki belirgin tarzıyla tanınan Greenfield’ın sound’unu eleştirmenler The Doors grubunun klavyecisi Ray Manzarek ile karşılaştırıyordu.



Greenfield ise “Dinlediğim The Doors şarkıları “Light My Fire” ve “Riders on the Storm”dan ibaretti. Benim ilk dönem ilham kaynaklarım daha çok Jon Lord (Deep Purple) ve Yes grubundan Rick Wakeman idi.” demişti.