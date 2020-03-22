THY 4 ülke hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurdu
Türk Hava Yolları (THY) Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, (Etiyopya) Washington hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, Newyork ve Washington dışında tüm yurt dışı seferlerimizi 27 Mart itibariyle 17 Nisan'a kadar sonlandırıyoruz. Kargo seferlerimiz devam edecektir. Yurt içi seferlerimiz azalmakla beraber devam edecektir. Bu da geçer yahu!, diyoruz" açıklaması yaptı.
Video Haberler
- Kolonya ikram eder gibi yapıp, emeklinin maaşını çaldı
- Yasağa rağmen sokağa çıkan yaşlılara suyla 'müdahale'
- '64 yaşındayım' dedi 69 yaşında çıktı
- Uyarıları dinlemediler! Sahile akın ettiler
- Ataol Behramoğlu'ndan İlkbahar şiiri
- İmamoğlu'ndan anne ve babasına 'koronavirüs' telefonu
- Belediye başkanından koronavirüs isyanı!
- Yavru kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
- Metro istasyonunda skandal görüntüler!
- İstanbul'da korku dolu anlar!