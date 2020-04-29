THY bilet fiyatlarına yüzde 100'ü aşan zamlar yaptı

29 Nisan 2020 Çarşamba, 10:07

Koronavirüs nedeniyle bir ayı aşkın süredir yurtdışı uçuşlarını askıya alan Türk Hava Yolları (THY) bilet ücretlerine fahiş oranda zam yaptı. Mart ayında 150 Avro olan İspanya bileti Nisan ayında 320 Avro'ya, 150 pound olan Londra'dan uçuş fiyatı ise 222 pounda yükseldi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, “Salgın dolayısıyla Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşlarımız THY uçaklarıyla yurda getirilmektedir. Türkiye'ye dönmek isteyenler uçak fiyatlarının pahalılığından ve fiyatların giderek arttığından şikayet ediyor. Bilet fiyatlarının artmasına karşın bazı uçuşlarda yemek de verilmiyor'' dedi. Sözcü'de yer alan bilgiye göre, Orhan Sümer konuyu bir önerge ile TBMM gündemine getirdi.