THY bilet fiyatlarına yüzde 100'ü aşan zamlar yaptı
Türk Hava Yolları bir ayda yurtdışında bazı noktalara olan uçak biletlerine fahiş zamlar yaptı.
Koronavirüs nedeniyle bir ayı aşkın süredir yurtdışı uçuşlarını askıya alan Türk Hava Yolları (THY) bilet ücretlerine fahiş oranda zam yaptı. Mart ayında 150 Avro olan İspanya bileti Nisan ayında 320 Avro'ya, 150 pound olan Londra'dan uçuş fiyatı ise 222 pounda yükseldi.
CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, “Salgın dolayısıyla Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşlarımız THY uçaklarıyla yurda getirilmektedir. Türkiye'ye dönmek isteyenler uçak fiyatlarının pahalılığından ve fiyatların giderek arttığından şikayet ediyor. Bilet fiyatlarının artmasına karşın bazı uçuşlarda yemek de verilmiyor'' dedi. Sözcü'de yer alan bilgiye göre, Orhan Sümer konuyu bir önerge ile TBMM gündemine getirdi.
Video Haberler
- Beşiktaş’taki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
- Baraj Gölü'ne izinsiz balık bırakana para cezası
- Yanardağdaki patlama sonrası inanılmaz görüntüler!
- Bilim Kurulu Üyesi bayram öncesi uyardı!
- Ciple hastaneye girmeye çalıştı!
- Otomobilinin üzerinde kurtarılmayı bekledi
- Bülent Ersoy'un acı günü... Ağzından bu sözler döküldü
- Güney Kore'de yangın felaketi: Çok sayıda ölü var!
- Karamollaoğlu: Ekonomik bir tsunami geliyor
- Sosyal mesafeyi hiçe saydılar! Cenazede izdiham