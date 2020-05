THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, yeni dönemde alınacak önlemleri sıraladı

07 Mayıs 2020 Perşembe, 11:45

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı uçaklarda yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınacak önlemleri anlattı.

İç hatlarda ikramların kaldırılacağını, dış hatlarda da kısa mesafelerde ikram olmayacığını kaydeden Aycı, uçakta boş mesafe kuralına da uyulamayacağını söyledi.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, “THY’de yeni dönemde neler değişecek?” başlığıyla yayımlanan yazısında İlker Aycı'nın açıklamalarına yer verdi.

THY’nin, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Ulaştırma Bakanlığı ve Havacılık Dairesi başta olmak üzere birçok bakanlık ve kurum ile koordinasyon içinde bir çalışma yürüttüğünü kaydeden Aycı, salgın beklendiği gibi kontrol altına alınırsa iç hatlarda 28-29 Mayıs, dış hatların belli destinasyonlarında ise 1-5 Haziran arası uçuşların başlayabileceğini söyledi.

Aycı, bahsedilen tarihler için iç hatlar ve dış hatlarda 10-15 kadar noktaya bilet satışları başladığını duyurdu.

Alçı, Aycı'nın açıklamalarına yer verdiği yazısına şöyle devam etti:

Peki yeni dönemde neler değişecek? Önlemler nasıl olacak? Aycı’dan öğrendiğim, bu sürecin uluslararası boyutta bir işbirliği ve senkronizasyon ile yürütüldüğü.

“HAVALİMANI GİRİŞLERİNDE TEST VE ULUSLARARASI SAĞLIK PASAPORTU”

Birkaç seçenek üzerinde duruluyormuş:

Havalimanlarına girişte Kovid-19 testi uygulaması gündeme gelebilir. Hastalığı geçirmiş olanlara bir belge verilmesi ve bu virüsü taşımadığına dair bir sağlık karnesi oluşturulması da gündemde. Bu karne uluslararası uçuşlarda pasaport gibi yanımızda taşımamız gereken bir belge olacak. Yurtdışı uçuşların açılması karşılıklı ilerlemesi gereken bir süreç. Uçulacak ülkenin de size hava sahasını açması, bilgi ve riskleri paylaşması gerekiyor. Bunun için ortak çalışmalar sürüyormuş.

“NEW YORK UÇUŞUNU AÇAMAYIZ”

İlk etapta açılacak yerleri şöyle sıraladı İlker Bey:

İskandinav ülkeleri, Avusturya, Almanya, Güney Kore, Japonya. “ABD’ye uçacak mısınız?” diye sorunca da “Kaliforniya, Washington DC gibi noktalara uçabiliriz ancak New York en riskli yerlerden biri, New York uçuşunu açamayız, tabii esas kazançlı olan hat New York, orada da öyle bir problem var” dedi.

“BOŞ KOLTUK BIRAKILACAK MI?”

Planlandığı gibi gider, resmi otoritelerden izin de çıkarsa 28-29 Mayıs gibi ilk uçuşlar olur… Ancak bu uçuşlar hangi koşullarda yapılacak? Mesela boş koltuk bırakılacak mı?

Aycı, orta koltuğun boş bırakılması uygulamasına sıcak bakmadıklarını söyledi. Şunları ekledi:

“Orta koltuk boş da bırakılsa arada 1.5 metre olmuyor Nagehan Hanım, uçakta sosyal mesafe kuralına boş koltukla da uyulamaz. Üstelik orta koltuğun boş kalması demek uçağın ancak yüzde 66’sının satılabilmesi demek. Bunun maliyeti ile baş etmek mümkün değil. Zaten dünyada da buna sıcak bakan havayolu yok denecek kadar az. Böyle bir ek maliyeti yolculara yükleyemeyiz.'

MASKE VE GÖZ SİPERLİĞİ ZORUNLU OLACAK

Tüm yolcular ve uçuş görevlileri için maske ve göz siperliği zorunlu olacak, görevliler için eldiven şartı da getirilecek.

İKRAMLAR KALDIRILACAK

İç hatlarda ikramlar kaldırılıyor. Dış hatlarda da kısa mesafelerde ikram olmayacak.

Uzun mesafelerdeki ikramlarda ise yemekler hijyen kurallarına göre paketli bir şekilde hazırlanıp, virüs kontrollerinden geçirilerek dağıtılacak.

FİYATLAR NE OLACAK?

İlker Aycı’ya ek maliyetlerle nasıl baş edileceğini, bilet fiyatlarına bu krizin nasıl yansıyacağını, devletin zararı sübvanse edip edemeyeceğini de sordum.

Yapılan tüm projeksiyonlarda iyi ihtimalle 3 yıl içinde 2019 rakamlarına gelineceği öngörüsünün yapıldığını söyledi Aycı.

“Devlet kredi verebilir, destekler ama sübvanse edemez. Bu süreçte havayolları için ek temizlik ve ekipman masrafları da çıkacak. Bir de tamamen kayıp olan 2-2,5 ayı düşünün” diye konuştu. “İkram masrafının azalması rahatlatmaz mı? O ne kadarlık bir kalem?” diye sorunca ise “O küçük bir kalem, totali etkilemez” cevabını aldım.

“Ancak biz fiyatları belli bir dengede tutmaya çalışacağız. Bilet fiyatlarında elbette artış olacak fakat bu maliyetlerin tümünü yolculara yükleyemeyiz, o zaman yolcu bulunmaz zaten” diye hatırlattı İlker Aycı.