THY'de koronavirüs kaynaklı bir ölüm daha: Kaptan pilot Mehmet Ali Kılıç hayatını kaybetti
THY’nin kaptan pilotlarından Mehmet Ali Kılıç koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi .
Koronavirüs nedeniyle tedavi altında olan Türk Hava Yolları Kaptan Pilotu Mehmet Ali Kılıç hayatını kaybetti. Türk Hava Yolları’nda Airbus A330 filosunda kaptan pilot olan Kılıç yoğun bakımdaydı.
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Cerrahpaşa Hastanesinde Covid-19 teşhisi konan Türk Hava Yolları’nda görevli Kaptan Pilot Serdar Gündoğdu içinse donör aranıyor. Serdar Gündoğdu için Kovid-19 teşhisi konmuş, tedavi olup kronik bir hastalığı olmayan, 18 yaş üstü donör desteğine aranıyor. Uzun yıllar Türk Hava Yolları’nda Kaptan pilot olarak çalıştıktan sonra emekli olan Kaptan Pilot Feyzi Altunbulak’a da Kovid-19 teşhisi konulduğu ve tedavisinin yapıldığı öğrenildi.
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