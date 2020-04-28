THY'den uçuşlarla ilgili açıklama
Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda tüm iç hat ve dış hat uçuşlarının 28 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulduğunu açıkladı.
THY'den yapılan açıklamada, ''Koronavirüs küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm iç hat ve dış hat uçuşlarımız 28 Mayıs 2020 tarihine kadar (28 Mayıs hariç) durdurulmuştur'' açıklaması yapıldı.
THY’den yapılan açıklamada şöyle:
''Koronavirüs küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm iç hat ve dış hat uçuşlarımız 28 Mayıs 2020 tarihine kadar (28 Mayıs hariç) durdurulmuştur. Bilet değişikliği ve diğer talepleriniz için 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir ya da web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden talep formu doldurabilirsiniz.''
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