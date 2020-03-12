Ticaret Bakanı Pekcan: 81 ilde maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık

12 Mart 2020 Perşembe, 13:38





Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "81 ilde eş zamanlı olarak, fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık." dedi.



Pekcan, "Fiyatları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden olma, mal satışlarından kaçınma fiilleri TCK'ye göre suç. Bunların hapse kadar cezası olacak" dedi.



