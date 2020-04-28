Ticari davalara bakan hakim, bilirkişi olarak öz yeğenini atayıp davaları istediği gibi yönlendirmiş

28 Nisan 2020 Salı, 17:43

Meclis Genel Kurul Kürsüsü’nde konuşan İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, “Sizlere, adaletin çivisinin çıktığına yönelik lokal bir örnek vermek istiyorum. 15 yıldır Denizli’de görev yapan bir hakim, kimse fark etmez cesaretiyle, mali müşavir olan öz yeğenini, bilinçli olarak Denizli Adliyesi’nde bilirkişilik, konkordato komiserliği, kayyımlık listelerine sokuyor. Sonrası mı? Hakim Bey, tüm, bütün büyük ticari davaları istediği gibi yönlendiriyor, akla gelmeyecek rantlar dönüyor" dedi.

1 MİLYONUN ÜSTÜNDE GELİR

"Görülen en büyük ticari davalarda verdiği raporlar, kararlar ve kayyımlıklar ile öz yeğen ya yönetimde, ya bilirkişilikte, ya da konkordato komiserliğinde, aylık 1 milyon liranın üstünde gelir ve maaş alıyor" diyen Yasin Öztürk, bu konuların HSYK şikayet dosyalarında kayda girdiğini ileri sürdü.

"Ben yeğenin ismini vereyim, Mürşit Uz... Dayısını siz bulursunuz" diyerek Ali Fuat A.'yı işaret eden Öztürk, "HSYK’ya yapılan şikayetler incelenmiyor, müfettiş görevlendirilmiyor. Neden ‘reddi hakim’ kabul edilmez ve başka biri görevlendirilmez." şeklindeki soruyu meclis kürsüsünden dile getirdi.

"ÖZ ABLASININ OĞLUNU ATAMASI NE KADAR ETİK?"

Yasin Öztürk, konunun Hakim ve Savcılar Kuruluna da götürüldüğünü ancak şikayetlerin değerlendirilmediğini belirten Öztürk açıklamasını, "Bir hakimin, kendi baktığı davalara, kendi öz ablasının oğlunu kayyım olarak ataması ne kadar etik. Davaya müdahil muhataplar, bu adalete nasıl güvenir. Çivisi çıkmış adaleti, yeniden rayına oturtmak, öncelikle hukukçuların görevi değil midir?” sözleriyle sürdürdü.

DENİZLİ BAROSU HAREKETE GEÇTİ

Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan da bu iddiayı araştırdıklarını söyledi. İlhan, “Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denizli Adalet Komisyonu Başkanlığı nezdinde, girişimde bulunduk” dedi.