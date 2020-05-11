"Tiyatromuz Yaşasın" kampanyası 30 bin imzayı aştı
2000 tiyatro emekçisinin imzası ile yola çıkan "Tiyatromuz Yaşasın" kampanyası, 30 bin imzayı aştı.
Başlatılan imza kampanyasıyla içinde bulunulan süreçte tüm sanatsal faaliyetlerin sekteye uğramasının, sanatçıların ekonomik kayıpları ve gelecekteki belirsizliğin altı çizilmiş, devletin kamusal tiyatroya ödenek ayırması gerektiği vurgulanmıştı.
16 ilden katılan kampanya imzacısı 83 tiyatro ile online bir buluşma gerçekleştirildi. Toplantıda kampanya sürecinde izlenilecek yol ve ilgili bakanlıklardan talep edilen maddeler gündemi oluşturdu.
'BAKANIN AÇIKLAMALARI SORUNLARA ÇARE DEĞİL'
"Tiyatromuz Yaşasın" kampanyasının imzacısı olan tiyatrolar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un son açıklamalarının sektörün sorunlarına çare olmadığını, hazırlamış oldukları imza metninde yer alan 7 maddenin üzerinde konuşulmasının ihtiyaçlarına çözüm olabileceğini belirttiler. Bunun yanı sıra yıllardır ısrarla çıkarılmayan tiyatro yasasını da artık bakanlığın masaya getirmesinin zaruri olduğu görüşünü savundular.
"Tiyatromuz Yaşasın" kampanyası www.tiyatromuzyasasin.com adresinde devam ediyor.
Video Haberler
- Cübbeli net konuştu: Rüyamda darbeyi gördüm!
- AVM önünde açılışı böyle beklediler
- Ekrem İmamoğlu'na bir tehdit daha!
- Sedat Peker ile Çakıcı'yı barıştıran ismi açıkladı
- CHP’li Kaftancıoğlu ile annesi arasında ilginç diyalog
- Ünlü oyunculardan skandal Atatürk ve Nazım Hikmet yayını
- Cumhuriyet'in haberiyle ekonomiyi anlattı
- Buket Aydın istifa etti... Tarihi diyalog gündem oldu
- Şehit annesi, Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi
- Yer: Ankara... Kameraya böyle yakalandılar