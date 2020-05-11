"Tiyatromuz Yaşasın" kampanyası 30 bin imzayı aştı

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 16:07

Başlatılan imza kampanyasıyla içinde bulunulan süreçte tüm sanatsal faaliyetlerin sekteye uğramasının, sanatçıların ekonomik kayıpları ve gelecekteki belirsizliğin altı çizilmiş, devletin kamusal tiyatroya ödenek ayırması gerektiği vurgulanmıştı.

16 ilden katılan kampanya imzacısı 83 tiyatro ile online bir buluşma gerçekleştirildi. Toplantıda kampanya sürecinde izlenilecek yol ve ilgili bakanlıklardan talep edilen maddeler gündemi oluşturdu.

'BAKANIN AÇIKLAMALARI SORUNLARA ÇARE DEĞİL'

"Tiyatromuz Yaşasın" kampanyasının imzacısı olan tiyatrolar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un son açıklamalarının sektörün sorunlarına çare olmadığını, hazırlamış oldukları imza metninde yer alan 7 maddenin üzerinde konuşulmasının ihtiyaçlarına çözüm olabileceğini belirttiler. Bunun yanı sıra yıllardır ısrarla çıkarılmayan tiyatro yasasını da artık bakanlığın masaya getirmesinin zaruri olduğu görüşünü savundular.

"Tiyatromuz Yaşasın" kampanyası www.tiyatromuzyasasin.com adresinde devam ediyor.