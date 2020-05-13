TL dolar karşısında ne kadar dirençli?

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 15:02

Cribstone Strategic Macro'nun kurucusu Mike Harris salı günü kaleme aldığı bir e-posta notunda, Türkiye ekonomisi ve Türk Lirası'nın 2018'deki zorlu yeniden dengelenmenin ardından daha dayanıklı olabildiğini söyledi.

Harris, kurda yaşanan sert hareketin ardından ithalatın düşmesiyle cari dengenin fazla vermesinin, 2006'daki benzer hareketlerin ardından yaşanan, ekonomiyi küresel 2008 finans krizine karşı daha az kırılgan bir hale getiren döneme benzediğini söyledi.

4 Mayıs notunda piyasanın otoritelerin 7 eşiğini savunmadaki başarısızlığını hazmettiği anda "lirada uzun pozisyon alacağını" söyleyen Harris, TL'deki kırılganlığın ekonomik temellere kıyasla güven eksikliğiyle daha fazla ilgili olduğunu belirtti.

BloombergHT'de yer alan habere göre, Harris, kısa pozisyon almanın büyük ölçüde fonlamadaki ani bir düşüşe bağlı olduğu bir ülkedense net dengesizlikleri olan petrol ihracatçısı ülkelerin peşine düşmenin küresel makro fonlar için daha iyi olduğunu ifade etti.

Lira, dolar karşısında 7.27 seviyesini görmesinin ardından toparlanarak 7 seviyesinin altına geriledi.