TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve TGS’den Cumhuriyet’e destek çağrısı: Haber hakkını savunalım

20 Nisan 2020 Pazartesi, 06:00

Kurul tarafından yapılan açıklamada, “Kanal İstanbul arazisi haberine hapis talebine karşı haber alma hakkımızı savunalım” denildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergâhında arazi aldığını ortaya çıkaran gazetemiz muhabiri Hazal Ocak hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianameye dönüştü.

İddianamede, Bakan Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergâhından arazi satın almış olması, “doğal süreçte yaşanan bir alışveriş olayı” olarak anlatılmış, Albayrak’ın onur, şeref ve saygınlığının rencide edildiği öne sürülmüştü.

“Hakaret” suçundan dava açılan Ocak hakkında 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Hazal Ocak, 18 Haziran’da yargıç karşısına çıkacak. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, yaptığı yazılı açıklama ile açılan davaya tepki gösterdi.

Kurul’dan yapılan açıklamada, “Geçmişte de benzer örneklerine rastladığımız bu tür baskılar, düşünceye, ifade ve basın özgürlüğüne aynı zamanda da halkın gerçek ve doğru haber alma hakkına yönelik saldırılardır. AKP iktidarı boyunca, benzerlerine sık rastladığımız bu baskılar sonucu yüzlerce gazeteci cezaevinde bulunuyor. Birçok gazeteci eleştirel haber veya yazı yazdıkları için işini kaybetti. İnfaz yasasında bile ayrımcılığa maruz bırakılan gazeteciler, Türkiye’de çok zor şartlar altında görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

‘SAHİP ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ’

Kanal İstanbul’un bölgede arazi spekülasyonlarına neden olduğunun belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi: “Bir ulaştırma ve güvenlik projesi olarak topluma lanse edilen Kanal İstanbul projesinin birinci gelir kalemi olarak, ulaştırma ile bağlantılı kanal kullanım, kiralama ve işletme gelirleri olması beklenirken, birinci sırada gayrimenkul gelirleri yer almaktadır. Tam da bu nedenle, 2011 yılından beri bölgedeki arazi spekülasyonları, tapu değişimleri, kanal güzergâhı üzerindeki inşaat projeleri ve son dönemde gündeme gelen arazi satın alımlarıyla ilgili çıkan tüm haberler, projenin gerçek amacı olan arazi rantını deşifre eden ve iktidarı bu yüzden rahatsız eden haberlerdir. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak, yaşamsal bir yıkım ve rant projesiyle ilgili doğruları yazdığı için yargılanan Hazal Ocak’ın yanında olduğumuzu belirtiyor, tüm kamuoyunu haber alma hakkımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz.”

TGS’DEN DAYANIŞMA

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) yazılı bir açıklama yaparak son dönemde gazeteciler hakkında açılan davalara tepki gösterdi. TGS açıklamada “İktidarı gazeteciler üzerindeki baskılarına son vermeye çağırıyoruz. Baskılar gerçeklerin üstünü örtemeyecek” ifadelerine yer verdi. Açıklamada, gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça ve muhabirlerimiz Alican Uludağ, Hazal Ocak’a açılan davalar anımsatıldı, dayanışma vurgusu yapıldı.

‘HASSAS İSE KAÇAK İNŞAATA GİRMESİN’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, kiraladığı vakıf arazisine kaçak yapı yaptırmasıyla ile ilgili gazetemizin “Boğaz’da kaçak var” başlığıyla duyurduğu habere “terör” soruşturması başlatılmasına İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Aytun Çıray tepki gösterdi. Çıray, “Bu kadar hassas ise bu konularda, kaçak inşaat işlerine girmesin” dedi. Tuncay Molaveisoğlu’nun Tele1’de hazırlayıp sunduğu “Anında Manşet” programına konuk olan Çıray, soruşturmaya ilişkin, “Eğer bir kaçak bina yapımını yazdığı için bir gazete terörle suçlanacak hale gelmişse vah o iktidarın haline. Başarısızlık arttıkça çareyi medya üzerinde baskı yapmakta buluyorlar. Milletin haber alma hakkının, özgürlüğünün önünü kesiyorlar” dedi. Gazeteciler Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel’ın halen tutuklu olmasına da tepki gösteren Çıray, “Bunların hepsi vatansever gazeteciler. Bunlar tutuklamalar FETÖ kopyalamaları. Bu tutuklamaları yapanlara seslenmek istiyorum, devirler gelir geçer, iktidardakilerin bir çoğu paçasını kurtarır, hesap vermek size düşer” dedi.

HABERİMİZE JET HIZIYLA ENGEL

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yer alan Kuzguncuk’ta kiraladığı araziye yaptırdığı şömine ve çardağın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmasına ilişkin “Boğaz’da kaçak var” adlı haberimizi jet hızıyla erişim engeli getirildi. Karar İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından haberin yayımlanmasından 3 gün sonra yani 17 Nisan’da alındı.