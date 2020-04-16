Tofaş, araç üretimine ara verdiği dönemde sağlık ekipmanı üretmeye devam ediyor!

16 Nisan 2020 Perşembe, 15:18

Tofaş, dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında üretmeye başladığı tıbbi destek ekipmanlarını, farklı kentlerdeki sağlık merkezlerine ulaştırmaya devam ediyor. Üretimi gerçekleşen toplam 578 adet biyolojik örnek alma ve entübasyon kabini ile 20 bin 146 adet siperlikli maske; İstanbul, Bursa, Balıkesir, Ankara, Muğla, Manisa, Kocaeli ve İzmir dahil olmak üzere 24 ildeki, 63 hastane ile sağlık kuruluşuna teslim edildi. Tofaş Ar-Ge’de görevli tasarım uzmanlarının modellediği tıbbi ekipmanlardan Nisan sonuna kadar 50 bin adet siperlikli maske ile toplam 1300 adet entübasyon kabini ve biyolojik numune alma kabininin üretimi hedefleniyor.

HER TÜRLÜ DESTEĞE AÇIĞIZ

Konu ilgili açıklamalarda bulunan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “İl Sağlık Müdürlükleri ile koordinasyon içinde sevkiyatları gerçekleştiriyoruz. Bizlere ulaşan talebi karşılayabilmek amacıyla hem ihtiyaca yönelik hem de hekimlerce doğrulanmış tıbbi ekipmanların geliştirilip üretilmesi için hızla çalışmaya başladık. Biz de bu süreçte devreye aldığımız plan dahilinde toplamda 50 bin adet siperlikli maske ve bin üç yüz adet sağlık personelini koruyucu kabin üretimi gerçekleştirerek, salgına karşı yürütülen seferberliğe destek olmaya devam edeceğiz. Bu birlik ve beraberlik ile yüksek üretim adetlerine ulaşılmasına vesile olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Tofaş’a [email protected] adresi aracılığıyla iletilen talepler değerlendirilerek ihtiyaç sahibi hastanelere ulaştırılmaya devam ediyor. Ayrıca şirketin geliştirme ve üretimini sürdürmekte olduğu tıbbi destek ekipmanları, şirketin resmi web sitesi üzerinden temin edilebiliyor. https://tofas.com.tr/Pages/page27.aspx adresinden görüntülenebilen ekipmanların üretimini gerçekleştirecek firmalara, gerekli durumlarda Tofaş teknik destek veriyor olacak.

ÜRETİLEN EKİPMANLAR

Tofaş’ta üretilen ekipmanların tamamı koronavirüs testleri esnasında, sağlık personelinin maksimum seviyede korunması için geliştirildi. Tüm hastane ve sağlık personeli için çok önemli olan ekipmanlar siperlikli maske, biyolojik örnek alma kabini ve entübasyon kabininden oluşuyor.