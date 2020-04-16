Tofaş, araç üretimine ara verdiği dönemde sağlık ekipmanı üretmeye devam ediyor!
Bursa’daki fabrikasında üretim faaliyetlerine kısa süre ara veren Tofaş, Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelede yoğun emek sarf eden sağlık çalışanları için tıbbi destek ekipmanları üretmeyi sürdürüyor. Şirket, ürettiği ekipmanların teslimatını ise İl Sağlık Müdürlükleri koordinasyonunda ihtiyaç bildiren hastanelere gerçekleştiriyor.
Tofaş, dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında üretmeye başladığı tıbbi destek ekipmanlarını, farklı kentlerdeki sağlık merkezlerine ulaştırmaya devam ediyor. Üretimi gerçekleşen toplam 578 adet biyolojik örnek alma ve entübasyon kabini ile 20 bin 146 adet siperlikli maske; İstanbul, Bursa, Balıkesir, Ankara, Muğla, Manisa, Kocaeli ve İzmir dahil olmak üzere 24 ildeki, 63 hastane ile sağlık kuruluşuna teslim edildi. Tofaş Ar-Ge’de görevli tasarım uzmanlarının modellediği tıbbi ekipmanlardan Nisan sonuna kadar 50 bin adet siperlikli maske ile toplam 1300 adet entübasyon kabini ve biyolojik numune alma kabininin üretimi hedefleniyor.
HER TÜRLÜ DESTEĞE AÇIĞIZ
Konu ilgili açıklamalarda bulunan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “İl Sağlık Müdürlükleri ile koordinasyon içinde sevkiyatları gerçekleştiriyoruz. Bizlere ulaşan talebi karşılayabilmek amacıyla hem ihtiyaca yönelik hem de hekimlerce doğrulanmış tıbbi ekipmanların geliştirilip üretilmesi için hızla çalışmaya başladık. Biz de bu süreçte devreye aldığımız plan dahilinde toplamda 50 bin adet siperlikli maske ve bin üç yüz adet sağlık personelini koruyucu kabin üretimi gerçekleştirerek, salgına karşı yürütülen seferberliğe destek olmaya devam edeceğiz. Bu birlik ve beraberlik ile yüksek üretim adetlerine ulaşılmasına vesile olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.
Tofaş’a [email protected] adresi aracılığıyla iletilen talepler değerlendirilerek ihtiyaç sahibi hastanelere ulaştırılmaya devam ediyor. Ayrıca şirketin geliştirme ve üretimini sürdürmekte olduğu tıbbi destek ekipmanları, şirketin resmi web sitesi üzerinden temin edilebiliyor. https://tofas.com.tr/Pages/page27.aspx adresinden görüntülenebilen ekipmanların üretimini gerçekleştirecek firmalara, gerekli durumlarda Tofaş teknik destek veriyor olacak.
ÜRETİLEN EKİPMANLAR
Tofaş’ta üretilen ekipmanların tamamı koronavirüs testleri esnasında, sağlık personelinin maksimum seviyede korunması için geliştirildi. Tüm hastane ve sağlık personeli için çok önemli olan ekipmanlar siperlikli maske, biyolojik örnek alma kabini ve entübasyon kabininden oluşuyor.
Video Haberler
- İBB Sözcüsü paylaştı: Şimdi çok daha mutlular
- İş insanı otomobilinde ölü bulundu
- Görüntüler ABD'de kaydedildi! Patlama anı kamerada
- Haydar Baş, son yolculuğuna böyle uğurlandı
- Ne yapıyorsunuz? sorusuna şaşkına çeviren yanıt
- 'Haklarımızla, istifa ettirilmeden dönmek istiyoruz'
- Koronavirüsünden kurtuldu, ağlayarak eşine sarıldı
- Korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
- Onların anne ve babaları birer “Kahraman”
- Yunus sürüsü Galata Köprüsü'ne kadar geldi