Tom Hanks ve Rita Wilson çiftinden karantinadan fotoğraf paylaştı
Hollywood yıldızı Tom Hanks ve Rita Wilson çifti, yeni tip Koronavirüs’e yakalandıktan sonra ilk fotoğraflarını paylaştı.
Hanks, kendilerini izole ettiklerini söyleyerek “Unutmayın, son yaşananlara rağmen beyzbolda ağlamak yoktur” mesajı verdi. Avustralya’da Koronavirüs’e yakalandıklarını açıklayan Hollywood yıldızı çift, kendilerini izole ederek gerekli tedavi sürecine başladıklarını söyledi.
Hanks, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaşarak şu mesajı paylaştı: “Selam arkadaşlar. Rita Wilson ve ben Down Under isimli merkezde bizimle çok iyi ilgilenen herkese teşekkür etmek istiyoruz. Kovid-19’a yakalandık ve kendimizi izole ettik, burada hiç kimseye bulaştırmıyoruz, çünkü bundan çok ciddi hasta olabilecek insanlar var.
Adım adım ilerliyoruz. Uzmanların tavsiyelerini dinleyerek, kendimize ve birbirimize iyi bakarak bunu atlatabiliriz, değil mi? Unutmayın son yaşananlara rağmen beyzbolda ağlamak yoktur”
Video Haberler
- Uludağ'ı da koronavirüs vurdu... Sezon kapanıyor
- Canlı yayında Kanal İstanbul anketini açıkladı
- Zonguldak'ta yürekleri ağza getiren kaza
- Tayland'da aç kalan maymunlar isyan etti
- Çekirgeler İran’ı istila etti, Türkiye’ye gelirler mi?
- ‘Çiller, Ağar, Avcı cezalandırılmalı’
- Instagramdan paylaştı! Görüntülerdeki Ece Erken mi?
- 5 çocuk annesi kadın evde boğazı kesilmiş halde bulundu
- İçi yolcu dolu hatlı minibüsü silahla böyle taradılar
- Yediği trafik cezaları 6 metreyi buldu