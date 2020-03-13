Tom Hanks ve Rita Wilson çiftinden karantinadan fotoğraf paylaştı

13 Mart 2020 Cuma, 09:41

Hanks, kendilerini izole ettiklerini söyleyerek “Unutmayın, son yaşananlara rağmen beyzbolda ağlamak yoktur” mesajı verdi. Avustralya’da Koronavirüs’e yakalandıklarını açıklayan Hollywood yıldızı çift, kendilerini izole ederek gerekli tedavi sürecine başladıklarını söyledi.

Hanks, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaşarak şu mesajı paylaştı: “Selam arkadaşlar. Rita Wilson ve ben Down Under isimli merkezde bizimle çok iyi ilgilenen herkese teşekkür etmek istiyoruz. Kovid-19’a yakalandık ve kendimizi izole ettik, burada hiç kimseye bulaştırmıyoruz, çünkü bundan çok ciddi hasta olabilecek insanlar var.

Adım adım ilerliyoruz. Uzmanların tavsiyelerini dinleyerek, kendimize ve birbirimize iyi bakarak bunu atlatabiliriz, değil mi? Unutmayın son yaşananlara rağmen beyzbolda ağlamak yoktur”