Tom Hanks ve Rita Wilson koronavirüsten kurtuldu
Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, koronavirüs tedavisi sonrası hastaneden ayrıldı. Geçen hafta koronavirüse yakalandıklarını duyuran çift, Avustralya’da kiraladıkları bir evde kendilerini karantinaya aldı.
Hastane tarafından serberst bırakılan çift, kendilerini Queensland’taki kiralık evlerinde karantinaya aldı.
63 yaşındaki oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda “Soğuk algınlığı ve bazı vücut ağrılarımız oldu, yorgun hissettik. Hafif ateşle beraber Rita’nın titremeleri de vardı” diyerek yaşadıkları süreci takipçileriyle paylaşmıştı.
Çiftin bulunduğu Queensland’da şimdiye kadar onaylanmış 68 vaka açıklandı. Avustralya Başbakanı pazartesi günü ülkeye gelen herkesin kendisini 14 gün izole etmesi gerektiğini duyurdu.
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