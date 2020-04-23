Tom Hanks'ten sekiz yaşındaki Corona'ya hediye

23 Nisan 2020 Perşembe, 14:52

Şarkıcı eşi Rita Wilson’la birlikte Avustralya’dayken koronavirüse yakalanıp iyileşen ABD’li oyuncu Tom Hanks, adı ‘Corona’ olduğu için alay edilen sekiz yaşındaki bir çocuğun kendisine yazdığı mektuba kayıtsız kalmadı. Hanks, çocuğa yanıt olarak bir mektup gönderirken, Corona marka daktilosunu da hediye etti.

“OKULDA BANA KORONAVİRÜS DİYORLAR”

Duvar’da yer alan habere göre; Sekiz yaşındaki Avustralyalı Corona De Vries, koronavirüs kaptıkları sırada Avustralya’da 14 gün karantinada kalıp tedavi gören Tom Hanks ve Rita Wilson’a mektup yazdı. Mektupta, “Haberlerde sizin ve eşinizin korona virüsüne yakalandığınızı duydum. İyi misiniz?” diye soran Corona, ismini çok sevdiğini ama okulda kendisine ‘koronavirüs’ dendiği için ‘üzüldüğünü ve öfkelendiğini’ anlattı.

Tom Hanks de Corona’ya, Avustralya’dayken yanında olan Corona marka daktilosuyla bir yanıt yazdı. “Mektubun beni ve eşimi harika hissettirdi” diyen Hanks, adı ‘Corona’ olan biriyle ilk kez tanıştığını, ‘corona’ sözcüğünün ‘güneşin etrafındaki halka ve bir taç’ anlamına geldiğini söyledi. “Bu daktilonun sana yakışacağını düşündüm. Nasıl çalıştığını bir yetişkine sor. Ve onu, bana yazmak için kullan” ifadelerini kullandı.

Hanks, mektubun sonuna da el yazısıyla “Ben senin dostunum” notunu düştü.

Avustralya televizyonu Channel 7 News’a konuşan Corona, mektuba çok sevindiğini anlattı.