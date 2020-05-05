Toplu cenaze namazı kılınan köyde karantina süresi uzatıldı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde toplu cenaze namazı kılınması sonrası koronavirüsün 60 kişiye bulaştığı Taşkınpaşa köyünde, karantina süresi 14 gün daha uzatıldı.
Ürgüp'te 900 nüfuslu Taşkınpaşa köyünde oturan D.İ. ile eşi İ.İ., Mart ayında Diyarbakır'da yaşayan oğullarını ziyaretten döndükten sonra öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Çifte yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine köy, 21 Nisan'da karantinaya alındı.
Bu sırada köyde oturan Rıza Uzun, ciğerlerinde yaşadığı sorun nedeniyle hayatını kaybetti. Uzun'un köyde kılınan cenaze namazına çok sayıda kişi, katılarak, sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Cenaze namazı sonrası sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde köyde yaşayan 60 kişinin 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bu kişiler, daha sonra hastanede tedaviye alındı.
Bugün toplanan Ürgüp İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, sona eren karantina süresinin 14 gün daha uzatılmasına karar verdi. Taşkınpaşa köyüne komşu olan ve 21 Nisan'dan bu yana karantina altında tutulan Şahinefendi köyünde de karantina süresi 14 gün uzatıldı.
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