Toplu ulaşımda inanılmaz düşüş!
Koronavirüs endişesi nedeniyle kent içindeki yaya ve toplu taşım rakamları yarı yarıya azaldı.
İstanbul'da toplu ulaşım araçlarını kullanımdaki düşüş sürüyor.
Koronavirüs endişesi nedeniyle kent içindeki yaya ve toplu taşım rakamları yarı yarıya azaldı.
Bir hafta öncesine göre düşüş yüzde 52 oldu. 3 Mart'ta yolculuk sayısı 7 milyon 531 bin 386 idi. 10 Mart'ta 7 milyon 51 bin 925'e düşen yolculuk sayısı 17 Mart'ta 3 milyon 387 bin 150 oldu. İBB yetkilileri, İstanbul’da vatandaşların toplu taşıma kullanım oranındaki düşüş trendi sürdüğünü belirterek, resmi makamlardan gelen uyarılara uygun hareket edilmesinin önemine dikkat çekti.
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